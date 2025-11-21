Black Friday Laifen: Sconti fino al 40% su asciugacapelli, spazzolini e rasoi

La Black Friday Sale di Laifen porta quest’anno una selezione ampia di prodotti in offerta, dagli asciugacapelli ad alta velocità ai più recenti spazzolini elettrici e rasoi del brand, con ribassi che arrivano fino al 40%.

La promozione è attiva dal 20 novembre al 1° dicembre sia sul sito ufficiale Laifen sia su Amazon, con sconti applicati su alcuni dei modelli più richiesti.

Principali offerte Laifen Black Friday / Cyber Monday

Asciugacapelli Swift Special (Silver): €109,99 (35% di sconto, invece di €169,99)

Asciugacapelli SE (Purple): €97,99 (30% di sconto, invece di €139,99)

Asciugacapelli SE Lite (White): €56,99 (43% di sconto, invece di €99,99)

Spazzolino elettrico Wave (Aluminum Alloy): €69,99 (30% di sconto, invece di €99,99)

Spazzolino elettrico Wave (ABS): €47,99 (40% di sconto, invece di €79,99)

Rasoio P3 Pro (Space Grey): €149,99 (25% di sconto, invece di €199,99)

Le offerte del Black Friday Laifen rappresentano un’occasione utile per aggiornare la propria routine quotidiana con dispositivi progettati per migliorare comfort, velocità e risultati, soprattutto per chi cerca asciugacapelli potenti, spazzolini elettrici precisi o rasoi avanzati senza spendere più del necessario. Le promozioni attive permettono di scegliere tra modelli diversi in base alle esigenze, approfittando di sconti elevati e di una finestra temporale limitata che rende conveniente acquistare ora piuttosto che aspettare. Una selezione pensata per semplificare la cura personale con prodotti affidabili, performanti e immediatamente disponibili ai prezzi più competitivi dell’anno, trovi tutte le offerte su laifentech.com e qui su Amazon.