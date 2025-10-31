Pre-Black Friday Laifen: Offerte Esclusive su Spazzolini e Rasoi ad Alta Tecnologia

Laifen anticipa il Black Friday e introduce una fase di offerte teaser dedicata ai suoi prodotti di punta, attiva dal 31 ottobre al 19 novembre. Una promozione che punta su design moderno, materiali premium e tecnologia avanzata applicata alla cura personale.

Il marchio propone sconti significativi su Wave, lo spazzolino elettrico di nuova generazione disponibile in tre varianti, e sul rasoio P3 Pro nella finitura Space Grey. Le offerte sono valide sia sul sito ufficiale Laifen che su Amazon Italia.

Laifen Wave: Spazzolino Elettrico in Tre Finiture Premium

Wave è progettato per offrire una pulizia efficace con vibrazioni ad alta frequenza, mantenendo un’estetica essenziale e materiali ricercati. La batteria a lunga durata e la regolazione intelligente della potenza lo rendono una soluzione indicata per l’uso quotidiano.

Varianti e prezzi attuali in offerta:

Wave (ABS) a 59,99 € invece di 79,99 €

Wave (Alluminio) a 75,99 € invece di 99,99 €

Wave (Acciaio Inox) a 79,99 € invece di 99,99 €

Gli sconti arrivano fino al 24% in base alla finitura scelta.

Laifen P3 Pro Space Grey: Rasoio per una Rasatura Precisa e Confortevole

P3 Pro è progettato per offrire una rasatura uniforme e delicata sulla pelle grazie a lame ad alta precisione e una struttura ergonomica. La riduzione del rumore durante l’uso e la durata della batteria lo rendono indicato per chi cerca praticità e prestazioni costanti.

Prezzo attuale in offerta:

P3 Pro Space Grey a 164,99 € invece di 199,99 € con risparmio di 35 €

Disponibilità

Gli sconti sono attivi fino al 19 novembre e possono essere verificati sia su Amazon Italia che tramite il negozio ufficiale Laifen.