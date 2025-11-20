Kevin Spacey senza casa fissa: Mi muovo tra hotel e Airbnb seguendo il lavoro

Dopo le accuse di violenza sessuale che nel 2017 hanno messo in pausa la sua carriera a Hollywood, Kevin Spacey racconta di non avere più una residenza stabile e di vivere spostandosi continuamente tra Airbnb e hotel. A rivelarlo è lo stesso attore in una lunga intervista al “Telegraph”, in cui descrive le difficoltà vissute negli ultimi anni.

“Vivo in hotel, vivo in Airbnb. Vado dove c’è lavoro. Non ho letteralmente una casa”, ha spiegato. L’attore ha parlato di costi “astronomici” sostenuti negli ultimi sette anni, a fronte di “pochissime entrate”, una situazione che lo ha portato a rinunciare a una dimora stabile.

Nonostante le difficoltà, il due volte premio Oscar continua a sperare in un ritorno nelle grandi produzioni cinematografiche. “Siamo in contatto con persone estremamente potenti che vogliono farmi tornare al lavoro. Succederà al momento giusto”, ha dichiarato, aggiungendo che sente l’industria “in attesa di un permesso”, magari da figure come Martin Scorsese o Quentin Tarantino. “Se uno di loro chiamasse il mio manager domani, sarebbe fatta”, ha detto.

Le accuse contro Spacey emersero durante il movimento #MeToo, scatenando una serie di indagini e cause legali negli Stati Uniti e nel Regno Unito. L’attore ha sempre respinto ogni addebito e, nel corso degli anni, tutti i procedimenti a suo carico sono stati archiviati. Nel 2022 una giuria di New York stabilì che non aveva molestato l’attore Anthony Rapp negli anni ’80, mentre nel 2023 un tribunale britannico lo ha assolto da nove capi d'accusa presentati da quattro querelanti.

Nel 2024, durante un’intervista a “Piers Morgan Uncensored”, Spacey trattenne le lacrime rivelando che la sua casa di Baltimora sarebbe stata pignorata perché “doveva milioni” di dollari in spese legali. L’attore viveva lì dal 2012, anno di inizio delle riprese di House of Cards, serie dalla quale venne poi licenziato nel 2017 a seguito delle accuse di comportamenti inappropriati sul set.