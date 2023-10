Le offerte internet casa senza linea fissa: costi e risparmi

Per mantenere l’accesso a internet da casa e, allo stesso tempo, risparmiare sul canone, si possono considerare le offerte internet senza linea fissa. Confrontando le tariffe migliori con il comparatore di SOStariffe.it si può arrivare a risparmiare fino a 34 euro all’anno.

Quanto si risparmia con un’offerta internet senza linea fissa

Gran parte del traffico voce avviene ormai su rete mobile e per molte famiglie italiane l’offerta di rete fissa con chiamate illimitate è un costo superfluo. Tagliando questa spesa e attivando un’offerta internet casa senza linea telefonica si ottiene un risparmio che arriva fino a 34 euro all’anno.

Chi utilizza internet da casa può scegliere di affiancare all’abbonamento internet anche quello telefonico, optando per avere chiamate illimitate incluse nel canone o chiamate a consumo, oppure rinunciare alla linea telefonica.

Confrontando il canone mensile richiesto per ciascuna di queste alternative si nota come i costi delle offerte senza linea telefonica o con chiamate a consumo siano di fatto simili, mentre quelli delle offerte con chiamate illimitate siano invece più elevati.

Il canone medio per un’offerta senza chiamate da linea fissa o per una con chiamate a consumo si aggira in media sui 23 euro al mese, mentre per avere una linea internet con chiamate illimitate bisogna spendere in media 26 euro al mese. Questa differenza si traduce in un aumento di spesa annuo di oltre 30 euro.

Il risparmio è maggiore se si è scelta un’offerta telefonica di tipo ADSL o FWA e si riduce, invece, nel caso delle tariffe in fibra ottica. Questa differenza è dovuta essenzialmente alla presenza di costi di attivazione che pesano di più sulle offerte FTTH rispetto alle tecnologie alternative.

Considerando le sole offerte FTTH, per il primo anno di abbonamento il risparmio massimo che si può ottenere passando da un’offerta internet con chiamate illimitate a una senza linea telefonica è di circa 24 euro.

Come trovare le migliori offerte senza chiamate da fisso

I costi richiesti per l’attivazione e la gestione mensile dell’offerta sono uno dei primi elementi da considerare per riuscire a trovare l’offerta telefonica più giusta per i propri bisogni.

Oltre ai costi, però, è fondamentale valutare anche la copertura dei diversi operatori telefonici. A seconda della zona in cui si vive e dei servizi forniti dagli operatori di rete fissa, si può avere accesso a diverse tecnologie di navigazione, che hanno costi diversi e permettono di navigare a varie velocità.

Nella maggior parte dei centri abitati di grande dimensione si ha accesso a reti in fibra ottica FFTH che permettono di navigare fino a 2,5 Gbps (e in alcuni casi anche fino a 10 Gbps). Chi ancora non ha accesso a questa tecnologia deve ripiegare sulla fibra misto rame FTTC, che ha costi più contenuti e raggiunge una velocità di navigazione teorica di 200 Mbps.

Molte offerte che permettono di navigare da rete fissa senza avere una linea telefonica associata sono tariffe pensate per chi naviga su tecnologia FWA. In questo caso la connessione avviene attraverso una rete fibra misto radio, che permette di raggiungere anche zone isolate o remote.

Infine, bisogna considerare le offerte ADSL. In questo caso la velocità a cui si può navigare è la più bassa di tutte, fino a 20 Mbps, ma la copertura è la più elevata.

Oltre alla copertura e ai costi, altri aspetti da valutare riguardano i servizi gratuiti offerti dagli operatori, eventuali promozioni che permettono di risparmiare sul canone per il primo anno, il costo del modem e la possibilità di abbinare all’offerta di rete fissa anche un’offerta di rete mobile.

Per velocizzare il confronto tra le offerte dei diversi operatori telefonici si può usare il comparatore di SOStariffe.it. Oltre a controllare qual è la tecnologia migliore a cui si ha accesso all’indirizzo di residenza, il comparatore mette a confronto gratuitamente le diverse tariffe disponibili, permettendo di identificare le soluzioni più convenienti sul piano dei costi e quelle che includono più servizi.

Altre News per: offerteinternetcasasenzalineafissacosti