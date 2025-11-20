Grande Fratello: scontro tra Omer e Jonas dopo un gesto choc

Momenti di tensione al Grande Fratello dopo un gesto inaspettato di Omer che ha scatenato la reazione furiosa di Jonas, sfiorando un confronto fisico davanti agli altri concorrenti.

Tutto è iniziato durante una conversazione nel giardino della Casa. Rasha, coinvolta da alcune settimane in un flirt con Omer, stava raccontando agli altri come vive la propria intimità di coppia. Un tema che Omer riteneva troppo personale per essere condiviso con il gruppo, dando così il via a un acceso battibecco.

Leggi anche Grande Fratello 2025: Sonia Bruganelli torna stasera come ospite nel reality di Simona Ventura

La discussione è rapidamente degenerata. Omer si è alzato e ha urlato: «Qualcuno vuole sapere che taglia di mutande ho? XL, a volte XXL. Volete vederlo?». Subito dopo si è slacciato i pantaloni, abbassandoli e restando in boxer davanti agli altri concorrenti. Un gesto improvviso che ha lasciato tutti interdetti.

A intervenire è stato Jonas, che ha affrontato Omer con fermezza: «Se fai quel gesto fuori chiamano la polizia e ti portano in galera. Sai cosa significa? Se ti abbassi le mutande in pubblico succede un casino e non si fa». Omer ha reagito con insulti: «Stai urlando come un cane. Non urlare con me, hai capito bambino?!».

La situazione si è calmata solo grazie all’intervento degli altri inquilini, che sono riusciti a separarli dopo diversi tentativi, riportando la quiete nella Casa.