La vera scienza dietro The Expanse: Osiris Reborn

L'ex astronauta della NASA parla dell'approccio di Owlcat nel nuovo diario di sviluppo presentato ai Golden Joystick AwardsOggi, Owlcat Games ha offerto ai fan uno sguardo dietro le quinte di The Expanse: Osiris Reborn e della sua rappresentazione della vita nello spazio, attraverso un nuovo diario di sviluppo svelato durante i Golden Joystick Awards. In collaborazione con l'ex astronauta della NASA e comandante della Stazione Spaziale Internazionale Leroy Chiao, lo studio ha lavorato per trovare il giusto equilibrio tra realismo e giocabilità.

The Expanse: Osiris Reborn è basato sulla serie di libri e sulla serie TV. The Expanse è famoso per il suo approccio "duro" al genere fantascientifico, incorporando teorie e pratiche scientifiche del mondo reale. Per rendere la vita nello spazio nel gioco il più fedele possibile all'originale, creando al contempo un'esperienza di gioco divertente, Owlcat ha collaborato con l'ex pilota della NASA e comandante della ISS Leroy Chiao, incorporando la sua esperienza su come si muoveva, respirava e persino mangiava nello spazio. Ad esempio, gli astronauti tendono a preferire il cibo piccante per recuperare parte della perdita di sensibilità che deriva dal vivere su una stazione spaziale per mesi o anni alla volta: questo si riflette nel gioco con i personaggi che hanno chiaramente una voglia matta di cibo piccante!D'altro canto, in alcuni punti il ??team ha dovuto abbandonare una rappresentazione puramente realistica della vita nello spazio, per non compromettere il gameplay. I veri astronauti usano dei cavi quando abbandonano la sicurezza delle loro navicelle e stazioni spaziali; ma poiché questo sarebbe stato scomodo in un videogioco, sono stati introdotti degli stivali magnetici come compromesso.Lo stesso approccio si applica al combattimento: la balistica e il rinculo delle armi da fuoco funzionano in modo diverso a gravità zero rispetto alla terraferma e, come è noto, nello spazio non si sente (quasi) alcun suono. Tuttavia, poiché gli effetti sonori e il feedback delle armi sono elementi importanti per rendere piacevole il combattimento nei videogiochi, il team ha dovuto trovare un compromesso. L'audio nel gioco è ovattato, ma i giocatori possono comunque ricevere feedback sotto forma di vibrazioni, respiro e suono radio.

Restate sintonizzati per ulteriori informazioni su The Expanse: Osiris Reborn in futuro.The Expanse: Osiris Reborn verrà lanciato su PC tramite Steam, Epic Games Store e GOG, e su console tramite Xbox Series X|S e PlayStation 5.