Kingston lancia la soluzione di storage SSD Dual Portable

Kingston Digital Europe , azienda produttrice di memorie flash affiliata a Kingston Technology Company, Inc. e leader mondiale nei prodotti di memoria e nelle soluzioni tecnologiche, ha annunciato il lancio del suo primo drive a stato solido senza cavi, realizzato per chi desidera una soluzione portatile, conveniente e affidabile per il backup e il trasferimento dati.

Con l'aspetto elegante di una tradizionale unità flash racchiusa in un involucro metallico compatto e resistente, il Dual Portable SSD consente di trasferire facilmente file tra dispositivi USB Type-A e USB-C®1 – come laptop, desktop, dispositivi mobile e molto altro – raggiungendo velocità USB 3.2 Gen 2 fino a 1.050 MB/s in lettura e 950 MB/s in scrittura.2 Questa soluzione all-in-one per l'archiviazione e il trasferimento dati migliora la produttività e ottimizza il flusso di lavoro, offrendo capacità fino a 2 TB per gestire agevolmente file di grandi dimensioni, foto ad alta risoluzione e video in formato 4K.

"Un numero sempre maggiore di consumatori desidera avere il pieno controllo sui propri dati" ha dichiarato Liny Cheliyan, Business Manager - Prosumer Flash and SSD Kingston EMEA. "Ora, grazie alla praticità dell'SSD Dual Portable di Kingston, gli utenti possono averlo e trasferire, condividere o eseguire il backup dei propri file importanti su un'ampia gamma di dispositivi dotati di porte USB-A e USB-C."

L'SSD Dual Portable è disponibile nelle capacità3 da 512 GB, 1 TB e 2 TB ed è coperto da una garanzia limitata di cinque anni5, dal supporto tecnico gratuito e dalla consolidata affidabilità di Kingston. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: kingston.com .

Caratteristiche tecniche e funzioni del drive SSD Dual Portable di Kingston :

· Si adatta ad ogni stile di vita: Grazie ai suoi connettori USB-A e USB-C, il drive SSD Dual Portable consente di trasferire facilmente i file tra laptop, desktop, dispositivi mobili e altro ancora.

· Velocità: USB 3.2 Gen 2 fino a 1.050 MB/s in lettura e 950 MB/s in scrittura2.

· Portatile e senza cavo: In mano, in tasca o in borsa, questo SSD compatto e raffinato può stare praticamente ovunque

· Spazio di archiviazione: fino a 2 TB affidabile e adatto a file di grandi dimensioni, foto ad alta risoluzione e video 4K3.

· Interfaccia: USB Type-A e USB Type-C®

· Standard/Velocità2: USB 3.2 Gen 2; fino a 1.050MB/s in lettura e 950MB/s in scrittura

· NAND: 3D

· Capacità3: 512GB, 1TB, 2TB

· Dimensioni: 71,85mm x 21,1mm x 8,6mm

· Peso: 13g

· Materiale esterno: Plastica + metallo

· Temperature di funzionamento: da 0°C a 60°C

· Temperature di stoccaggio: da -20°C a 85°C

· Garanzia e supporto4: 5 anni di garanzia limitata con servizio di supporto tecnico gratuito

· Compatibilità con5: Windows® 11, macOS® (v. 13.7.6 +), Linux (v. 4.4x +), Chrome OS™, Android™, iOS/iPadOS® (v.13+)

