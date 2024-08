Kingston lancia un SSD NVMe per Data Center

Kingston Digital lancia un SSD NVMe per impieghi aziendali progettato per Data Center

Kingston Digital Europe Co LLP, azienda produttrice di memorie flash affiliata a Kingston Technology Company, Inc. leader mondiale nei prodotti di memoria e nelle soluzioni tecnologiche, ha annunciato il lancio del suo pi霉 recente SSD per data center, DC2000B, un drive SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 ad alte prestazioni ottimizzato per l'impiego come unit脿 di avvio interna ai server rack ad elevato volume.

Utilizzando la pi霉 recente interfaccia PCIe Gen 4x4 con NAND 3D TLC a 112 strati, la DC2000B 猫 ideale per le applicazioni di avvio di server interni e per l'uso in sistemi appositamente costruiti dove sono richieste prestazioni e affidabilit脿 superiori. Il modello DC2000B include anche un nuovo dissipatore di calore in alluminio, che contribuisce a garantire un鈥檃mpia compatibilit脿 termica con un鈥檃mpia variet脿 di sistemi.

"I produttori di server Whitebox e gli OEM di server Tier 1 nei loro server di ultima generazione prevedono oramai sempre socket M.2 per l'avvio e la cache interna dei dati", ha dichiarato Tony Hollingsbee, SSD business manager di Kingston EMEA. "Il drive DC2000B 猫 stato progettato per assicurare le prestazioni e la resistenza in scrittura indispensabili per poter gestire numerosi carichi di lavoro con cicli ad alta intensit脿. Spostando le unit脿 di avvio all'interno del server si lascia il prezioso spazio frontale a disposizione dello storage dei dati."

Il drive DC2000B offre capacit脿 da 240GB, 480GB e 960GB1 ed 猫 coperto da una garanzia limitata di cinque anni con supporto tecnico gratuito e dalla leggendaria affidabilit脿 Kingston.

Funzionalit脿 e caratteristiche tecniche del drive SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 DC2000B

路 Funzionalit脿 PLP (Power loss protection) integrate: riduce le possibilit脿 di corruzione e/o perdita dei dati in caso di interruzione imprevista dell'alimentazione.

路 Latenza ridotta e IOPS costanti: Firmware ottimizzato per assicurare basse latenze e IO costanti per carichi di lavoro con cicli ad alta intensit脿.

路 Progettato per i data center: ottimizzato per soddisfare le elevate esigenze delle applicazioni di avvio server, con basse latenze e IO uniformi e costanti come criteri di base.

路 Formato: M.2 2280

路 Interfaccia: PCIe 4.0 x4 NVMe

路 Capacit脿1: 240GB, 480GB, 960G

路 NAND: 3D TLC

路 Letture/scritture sequenziali:

路 240GB 鈥 4500/400 MBs

路 480GB 鈥 7000/800 MBs

路 960GB 鈥 7000/1300 MBs

路 Velocit脿 in lettura/scrittura Steady-State 4k2:

路 240GB 鈥 260000/18000 IOPS

路 480GB 鈥 530000/32000 IOPS

路 960 GB 鈥 540000/47000 IOPS

路 Byte totali scritti (TBW)3:

路 240GB 鈥 175 TBW

路 480GB 鈥 350 TBW

路 960GB 鈥 700 TBW

路 Latenza di lettura (media): 240GB - 960GB: 70碌s

路 Latenza in scrittura (media):

路 240GB 鈥 53碌s

路 480GB 鈥 29碌s

路 960GB 鈥 20碌s

路 Protezione contro le interruzioni di alimentazione (power cap): s矛

路 Strumenti SMART di classe aziendale: monitoraggio affidabilit脿, statistiche sull'utilizzo, vita SSD residua, livellamento dell'usura, monitoraggio temperatura

路 Resistenza:

路 240GB 鈥 (0,4 DWPD/5 anni)4

路 480GB 鈥 (0,4 DWPD/5 anni)4

路 960GB 鈥 (0,4 DWPD/5 anni)4

路 Consumo energetico:

路 240GB: Valori medi in lettura: 2,97W Valori medi in scrittura: 4,02W

Valori massimi in lettura: 3,01W Valori massimi in scrittura: 4,09W

路 480GB: Valori medi in lettura: 3,22W Valori medi in scrittura: 5,60W

Valori massimi in lettura: 3,29W Valori massimi in scrittura: 5,77W

路 960GB: Valori medi in lettura: 3,26W Valori medi in scrittura: 7,36W

Valori massimi in lettura: 3,36W Valori massimi in scrittura: 7,80W

路 Temperature di stoccaggio: -40? ~ 85?

路 Temperature di funzionamento: 0? ~ 70?

路 Dimensioni: 80mm x 22mm x 8,3mm

路 Peso:

路 240 GB 鈥 9g

路 480GB 鈥 10g

路 960GB 鈥 11g

路 Vibrazioni a riposo: picco max 20 G (10鈥2000 Hz)

路 MTBF: 2 milione di ore

路 Garanzia e supporto5: 5 anni di garanzia limitata con servizio di supporto tecnico gratuito