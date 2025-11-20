Black Friday realme: offerte esclusive fino al 1° dicembre sul flagship GT 7 Pro, la serie GT 7, 14 Pro+ e altri modelli

Sconti fino a 400 euro sugli smartphone più apprezzati di realme

Leggi anche Super Sconti Black Friday Anker: offerte top su auricolari, cuffie, robot smart e sicurezza home

Partono le offerte esclusive realme in occasione del Black Friday. Da oggi fino al 1° dicembre, gli utenti potranno approfittare di incredibili sconti fino a 400 euro su alcuni degli smartphone realme più apprezzati fra cui realme GT 7 Pro, la serie realme GT 7, la serie 14 Pro, realme C71 e molti altri.

Il realme GT 7 Pro è lo smartphone flagship di realme, dotato del processore Snapdragon 8 Elite e delle più avanzate funzionalità AI: il suo rapido successo su Amazon ne conferma l’attrattiva nel segmento premium.

realme GT 7 e GT 7T sono equipaggiati con i processori MediaTek Dimensity 9400e e 8400 Max. Entrambi i modelli integrano una batteria da 7000mAh con supporto alla ricarica rapida da 120W, in grado di garantire una carica completa in soli 45 minuti, per un utilizzo continuo durante tutta la giornata. Il GT 7 si distingue per la configurazione a tripla fotocamera, che include un sensore principale Sony IMX906 da 50MP con zoom ottico 2x, mentre il GT 7T punta sulla praticità con un setup a doppia fotocamera. Entrambi sono progettati per durare nel tempo, con certificazioni IP69/68/66 contro acqua e polvere, per garantire prestazioni affidabili in qualsiasi condizione.

Il realme 14 Pro+ è dotato di una fotocamera principale Sony IMX896 da 50MP con OIS e di un’esclusiva lente periscopica teleobiettivo (sensore Sony IMX882 da 1/2"), che consente uno zoom fino a 120X, per catturare soggetti lontani con una nitidezza simile a quella delle fotocamere DSLR. Lo smartphone è alimentato da Qualcomm Snapdragon® 7s Gen 3 5G e monta una batteria da 5260mAh con ricarica rapida da 80W. Completano la dotazione un display AMOLED quad-curvo 1.5K senza bordi e la certificazione IP69/68/66, che consente anche la registrazione video sott’acqua fino a un’ora.