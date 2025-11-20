Nuova Partita+ arriva su Ghost of Yotei a partire dal 24 Novembre

Da Sucker Punch Productions stanno arrivando nuove funzionalità per Ghost of Yotei!

Il 24 novembre, una patch gratuita* per tutti i giocatori di Ghost of Yotei introdurrà la Nuova Partita+, che ti permetterà di rigiocare la missione di vendetta di Atsu dall’inizio mantenendo tutto ciò che hai ottenuto durante la campagna. Sì, questo significa che è arrivato il momento di portare una pistola in un combattimento con le spade, con tutte le armature, abilità e armi della tua prima partita disponibili fin dall’inizio del gioco.

La Nuova Partita+ si sbloccherà dopo aver terminato la storia principale e aggiungerà nuove opzioni di difficoltà più elevate e due nuovi trofei. Ci sarà anche una nuova valuta chiamata Fiori Spettrali, che potrai scambiare con un nuovo mercante per oltre 30 nuovi oggetti cosmetici, inclusi nuovi set di armature e colorazioni per armi, oltre a 10 nuovi amuleti. Potrai anche ottenere un ulteriore livello di potenziamento per i set di armature e le armi già in tuo possesso.

Oltre alla Nuova Partita+, arriveranno molte nuove funzionalità anche per il gioco base. A partire da questa patch, potrai rigiocare contenuti nel post-game dopo aver completato la storia principale, incluso un nuovo pannello delle statistiche. Stiamo anche aggiungendo nuove opzioni di accessibilità, tra cui la rimappatura dei pulsanti direzionali, e nuove funzioni per la Modalità Foto, come la velocità dell’otturatore, una griglia di composizione e nuovi filtri.

Siamo felici di concludere l’anno con queste nuove funzionalità ed entusiasti di vedere cosa creerete in Modalità Foto! Siamo estremamente grati per tutto il supporto che avete dimostrato a Ghost of Yotei dal nostro lancio del mese scorso. Che tu voglia rivivere la storia di Atsu in Nuova Partita+ o unirti per la prima volta in queste festività, speriamo che il tuo tempo a Ezo sia piacevole, e non vediamo l’ora di presentarvi Ghost of Yotei Legends nel 2026! Grazie per aver giocato!

