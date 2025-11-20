Miss Universo 2025, caduta shock della concorrente della Jamaica durante la sfilata
Attimi di forte tensione alla competizione di Miss Universo 2025 in corso in Thailandia, dove la rappresentante della Jamaica, Gabrielle Henry, è caduta rovinosamente dalla passerella durante la sua esibizione.
Il momento è stato ripreso dalle telecamere e i video hanno rapidamente fatto il giro dei social. Nelle immagini si vede la concorrente avanzare con sicurezza verso la giuria, fino al passo sbagliato. Secondo le prime ricostruzioni, un tacco rimasto impigliato potrebbe aver causato la perdita di equilibrio che ha fatto precipitare la modella dal palco.
Leggi anche Napoli, donna trovata morta in casa: indagini su possibile femminicidio o incidente
Lo staff di supporto è intervenuto immediatamente, mentre nella sala è sceso un silenzio improvviso. Gabrielle Henry è stata immobilizzata e caricata su una barella, lasciando il pubblico e le altre partecipanti profondamente scossi dall'accaduto.
MISS JAMAICA SUFRE FUERTE CAÍDA EN LA PRELIMINAR DE MISS UNIVERSO— Alerta Noticias (@alertanoti) November 19, 2025
Durante la competencia preliminar del Miss Universo 2025, la representante de Jamaica, Gabrielle Henry, vivió un momento de tensión tras sufrir una fuerte caída en plena pasarela.
El incidente ocurrió mientras… pic.twitter.com/qgPPSAuwDj