Miss Universo 2025, caduta shock della concorrente della Jamaica durante la sfilata

Attimi di forte tensione alla competizione di Miss Universo 2025 in corso in Thailandia, dove la rappresentante della Jamaica, Gabrielle Henry, è caduta rovinosamente dalla passerella durante la sua esibizione.

Il momento è stato ripreso dalle telecamere e i video hanno rapidamente fatto il giro dei social. Nelle immagini si vede la concorrente avanzare con sicurezza verso la giuria, fino al passo sbagliato. Secondo le prime ricostruzioni, un tacco rimasto impigliato potrebbe aver causato la perdita di equilibrio che ha fatto precipitare la modella dal palco.

Leggi anche Napoli, donna trovata morta in casa: indagini su possibile femminicidio o incidente

Lo staff di supporto è intervenuto immediatamente, mentre nella sala è sceso un silenzio improvviso. Gabrielle Henry è stata immobilizzata e caricata su una barella, lasciando il pubblico e le altre partecipanti profondamente scossi dall'accaduto.