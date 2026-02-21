Miss Universo Malta, lavoro perso prima del titolo e mesi senza stipendio per Julia Ann Cluett

Julia Ann Cluett perde il lavoro due giorni prima di vincere Miss Universo Malta per via degli impegni legati al concorso. La psicologa si ritrova senza reddito mentre cerca casa, affrontando mesi difficili prima del successo internazionale.

Due giorni prima della finale nazionale che le avrebbe cambiato la vita, Julia Ann Cluett si è ritrovata senza lavoro. La giovane psicologa, poi eletta Miss Universo Malta nell’estate 2025, ha raccontato di aver affrontato proprio allora il momento più duro, lontano dai riflettori.

In quei giorni stava anche cercando una nuova casa. Nel giro di poco tempo ha perso stabilità economica e certezze costruite negli anni. «Ho perso tutto», ha spiegato durante il podcast The SHE Word, ripercorrendo quella fase delicata insieme ad altre ex reginette.

La vittoria non ha semplificato le cose. Al contrario, gli impegni legati al titolo hanno reso impossibile trovare un nuovo impiego. Tra eventi ufficiali, spostamenti e preparazione per la finale mondiale, Cluett è rimasta senza entrate per circa sette mesi.

Il calendario fitto di obblighi, compreso il soggiorno di tre settimane in Thailandia per Miss Universo, ha scoraggiato qualsiasi datore di lavoro. «Chi accetterebbe assenze così lunghe subito dopo un’assunzione?», ha spiegato.

La scelta è stata netta: rinunciare alla sicurezza economica per inseguire un’occasione unica. A novembre, a Bangkok, la rappresentante di Malta ha raggiunto la Top 12 mondiale, ottenendo anche il titolo di Miss Universo Europa e Medio Oriente.

Dietro il risultato, però, restano mesi segnati da dubbi e pressione. Impegnata anche sul fronte della salute mentale, Cluett ha ammesso di aver vissuto momenti complessi, senza mai pensare di fermarsi. «Era il mio momento», ha detto, ripensando a quella decisione rischiosa che l’ha portata sulla scena internazionale.