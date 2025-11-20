Mafia: Terra Madre presenta l’aggiornamento Free Ride

Il nuovo aggiornamento è gratuito per tutti i giocatori e arricchisce ulteriormente il mondo di Mafia: Terra Madre con nuove sfide, corse in auto, nuovi oggetti, funzionalità di gioco e molto altro!

2K e Hangar 13 hanno annunciato il lancio della modalità Free Ride, un aggiornamento gratuito per tutti i possessori di Mafia: Terra Madre, disponibile da oggi, giovedì 20 novembre.

Free Ride permette ai giocatori di esplorare più a fondo il mondo di Mafia: Terra Madre mettendo alla prova le proprie abilità attraverso nuove sfide di combattimento e gare mozzafiato. Le sfide di combattimento si sbloccano man mano che i giocatori avanzano nella storia principale e possono essere ripetute per ottenere ricompense di livello.

L’aggiornamento introduce anche diverse nuove e interessanti funzionalità di gioco. I giocatori potranno catturare l’ambientazione siciliana dei primi anni del 1900 con una nuova Modalità Foto (completa di filtri unici) oppure vivere il gioco come un film classico grazie a Cinema Siciliano, una modalità cinematografica in bianco e nero ispirata ai film italiani d’epoca. Per i veterani, torna la tanto amata Difficoltà Classica, che richiede una gestione attenta delle munizioni, mentre la nuova prospettiva di guida in Prima Persona offre un’esperienza più coinvolgente e realistica con tutti i veicoli disponibili.

L’aggiornamento introduce inoltre nuovi veicoli, armi da fuoco, coltelli, abiti e ciondoli che i giocatori possono ottenere.

L’aggiornamento Free Ride è disponibile per il download per tutti i possessori di Mafia: Terra Madre a partire da giovedì 20 novembre. Mafia: Terra Madre è disponibile su PlayStation®5 (PS5®), Xbox Series X|S e PC tramite Steam.