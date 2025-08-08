Mafia: Terra Madre disponibile ora su PS5, Xbox Series X|S e PC – un ritorno alle radici della saga

2K Games e Hangar 13 hanno finalmente rilasciato Mafia: Terra Madre, il nuovo capitolo dell’acclamata saga Mafia, ora disponibile in tutto il mondo su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam. Il gioco ci riporta nella Sicilia dei primi del ‘900, con una ricostruzione storica sorprendentemente dettagliata e fedele.

VIDEO - https://youtu.be/EAEYZDgHNv8

Un ritorno alle origini del crimine organizzato

Con Mafia: Terra Madre, i giocatori esploreranno le origini oscure del crimine organizzato, vivendo la dura realtà dell’epoca nei panni di Enzo Favara, un giovane determinato a farsi strada nella gerarchia mafiosa. Dopo un'infanzia passata nelle miniere di zolfo, Enzo coglie l'occasione della vita: unirsi alla potente famiglia criminale di Don Torrisi.

"Il team ha realizzato con passione questo nuovo capitolo della saga Mafia", ha dichiarato Nick Baynes, Presidente di Hangar 13. “Un’esperienza pensata per affascinare sia i fan storici che i nuovi giocatori, con una narrazione profonda e personaggi memorabili."

Gameplay rinnovato, fedeltà narrativa intatta

Mafia: Terra Madre si presenta come un’action in terza persona, con elementi stealth, combattimenti ravvicinati brutali e meccaniche di sparatorie più intense e realistiche. Il gameplay è stato modernizzato, ma resta fedele all’atmosfera cinematografica della serie.

La grafica next-gen, i dialoghi curati e l'autenticità del contesto storico contribuiscono a un’esperienza di gioco altamente immersiva, che valorizza ogni elemento narrativo. La Sicilia del 1900 prende vita con una cura al dettaglio impressionante, tra paesaggi rurali, centri urbani decadenti e ambientazioni ispirate alla realtà storica.

Edizioni disponibili: Standard e Deluxe

Mafia: Terra Madre è acquistabile in due edizioni differenti, entrambe disponibili in formato digitale:

Standard Edition

Include il gioco base completo per PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam).

Deluxe Edition

Pensata per i giocatori più esigenti, la Deluxe Edition aggiunge contenuti bonus esclusivi:

Padrino Pack**

Fucile “Lupara Speciale”

Pistola “Vendetti Speciale”

Abito “Padrino”

Coltello “Stiletto Speciale”

Limousine “Eckhart Speciale”

Ciondolo “Immortale”

Cavallo “Cosimo” con accessori dedicati

Gatto Nero Pack*

Pistola “Bodeo Nero”

Ciondolo “Velocità”

Abito da corsa “Gatto Nero”

Auto da corsa “Carrozzella Nera”

Inoltre, la Deluxe Edition comprende anche la colonna sonora originale e un artbook digitale con concept art e note esclusive degli sviluppatori*.