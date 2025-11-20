Uomo corre sul Grande Raccordo Anulare: intervento decisivo di due poliziotti

Un automobilista in transito sul Grande Raccordo Anulare ha perso il controllo del veicolo andando a urtare il new jersey che separa le corsie. In stato di evidente confusione, è sceso dall’auto e ha iniziato a correre al centro della carreggiata, tra le auto che sfrecciavano.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio e ha subito allertato gli agenti Giuseppe e Luca della sezione Volanti, che si sono lanciati tra i veicoli in movimento per raggiungere l’uomo. I due poliziotti sono riusciti a bloccarlo nella corsia centrale, evitando un impatto potenzialmente fatale.

Quando gli operatori lo hanno afferrato, l’uomo gridava di voler porre fine alla propria vita e di voler essere investito pur di non provare più nulla. Gli agenti lo hanno trascinato fino alla corsia di emergenza, mantenendolo calmo fino all’arrivo del personale medico del 118.

A testimoniare la drammaticità della scena è la moglie dell’uomo, che ha assistito all’intero intervento e ha espresso un sentito ringraziamento agli agenti per il loro gesto: “La loro professionalità, prontezza e umanità hanno fatto la differenza in un momento di grande difficoltà e pericolo. È rassicurante sapere che la nostra città può contare su agenti così preparati e dedicati al servizio dei cittadini. Vi prego di voler trasmettere a loro, e a tutto il personale della Questura di Roma, la mia più profonda riconoscenza.”