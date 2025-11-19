Eros Ramazzotti racconta il nuovo album e difende la forza del pop italiano

"La musica è la cosa che sono riuscito a fare meglio nella mia vita, oltre ai figli". Con queste parole Eros Ramazzotti ha presentato il suo nuovo album, Una storia importante, durante la conferenza stampa ospitata nelle cantine di Ca’ del Bosco, in Franciacorta, luogo particolarmente caro all’artista.

Ramazzotti ha parlato dell’attuale panorama musicale, sottolineando come oggi ci sia "una carenza di identità" e come siano pochi gli artisti capaci di mantenere un successo autentico e duraturo. Ha spiegato che il sistema "offre possibilità anche a chi non è all’altezza di fare cose buone", evidenziando quanto la performance dal vivo resti il vero banco di prova: "Se non sei in grado, non vai lontano".

L’artista ha dialogato anche con la figlia Aurora Ramazzotti, presente all’evento, ribadendo che il riconoscimento del pubblico arriva solo quando percepisce valore e impegno reali. È questo, secondo lui, il motore del successo.

Guardando avanti, Ramazzotti ha espresso il desiderio di continuare a fare ciò che ha sempre fatto, riaffermando la centralità del pop nella sua carriera. "Il pop per me non morirà mai", ha dichiarato, osservando come il panorama odierno sia dominato da un mix di generi, dalla trap al rap, che però "non hanno la forza che ha avuto il pop in questi anni".