Dying Light: Loyalty Program e Sconti Black Friday da Techland

Dying Light: The Beast è l'ultimo gioco standalone AAA di Dying Light e il titolo più apprezzato nella storia della serie. Con oltre 40 ore di gioco, sia in modalità giocatore singolo che in modalità cooperativa con progressione condivisa, offre l'avventura Dying Light più ambiziosa e ricca di contenuti mai creata. Sia i giocatori che i critici ne lodano la portata, l'atmosfera e l'innovazione, rendendolo il survival horror dell'anno. E non c'è mai stato un momento migliore per provarlo, dato che il gioco è ora disponibile lo sconto migliore di sempre.

Per ringraziare la community che ha sostenuto il franchise per oltre un decennio, Techland annuncia il Loyalty Program di Dying Light dedicato ai suoi fan più fedeli. Nell'ambito di questa iniziativa, lo studio introduce un'offerta esclusiva per tutti coloro che hanno sostenuto la serie nel corso degli anni. Dal 18 novembre al 2 dicembre, i giocatori che possiedono Dying Light e/o Dying Light 2: Stay Human riceveranno uno sconto del 25% su Dying Light: The Beast. Disponibile sulla maggior parte delle piattaforme, questa offerta globale è pensata per ringraziare i giocatori la cui passione, feedback e dedizione continuano a plasmare il mondo di Dying Light. Si segnala che le date e le promozioni possono variare a seconda della piattaforma.

Ma l' impegno di Techland non si ferma qui. Chiunque possieda un gioco della serie Dying Light (incluso Dying Light: The Beast) riceverà anche un buono sconto del 25% per Dying Light: The Beast, che potrà condividere con un amico. Il buono è disponibile su Dying Light Outpost ed è valido per la versione Steam del gioco, utilizzabile esclusivamente su dyinglightgame.com o sulla pagina del programma fedeltà su Dying Light Outpost. Che si tratti di invitare qualcuno di nuovo a esplorare Castor Woods o di riportare un partner di lunga data per un'altra partita, questa iniziativa celebra il senso di community che caratterizza l'esperienza di Dying Light.

Anche Techland partecipa ai festeggiamenti del Black Friday con un'offerta globale per tutti i giocatori! Dal 18 novembre al 2 dicembre, i giocatori potranno approfittare di un entusiasmante sconto del 20% su Dying Light: The Beast su tutte le piattaforme - PC, Xbox e PlayStation, disponibile su Steam, Epic Game Store, Heybox, Xbox e PlayStation Store. È davvero il momento perfetto per tuffarsi in questa nuova avventura di Dying Light e scoprire i segreti di Castor Woods a un prezzo speciale.

Techland prosegue nell'espansione di questa nuova Dying Light experience e invita i giocatori ad approfittare dell'offerta per prepararsi alla vera sfida prevista per la fine dell'anno con tanti nuovi contenuti: New Game+, livelli Legend end-game e la difficoltà Nightmare, estremamente impegnativa. Queste aggiunte amplieranno in modo significativo la portata e la rigiocabilità di un titolo già vasto, offrendo ai fan ancora più sfide e progressioni a lungo termine.

I saldi del Black Friday di quest'anno segnano il primo e unico sconto su Dying Light: The Beast nel 2025, ma non è tutto. I giocatori potranno anche approfittare di incredibili offerte su tutta la serie Dying Light, con Dying Light e Dying Light 2: Stay Human disponibili a prezzi speciali. È l'occasione perfetta per scoprire l'intera storia ed esplorare ogni capitolo di questo mondo indimenticabile.