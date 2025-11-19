La Stagione 14 di MY HERO ULTRA RUMBLE inizia oggi
La Stagione 14 di MY HERO ULTRA RUMBLE inizia oggi con Armored All Might, il “Simbolo della Pace”, che si unisce alla battaglia nella sua tuta robotica nera. In aggiunta a questo personaggio fondamentale, questa stagione porta anche nuovi costumi esclusivi e illustrazioni.
Questa versione di All Might è priva di qualsiasi Quirk ma è equipaggiata con un oggetto di Supporto che imita i Quirk della Classe 1-A della U.A. High School per confondere gli avversari durante la battaglia. Questa tuta non solo integra i Quirk della Classe 1-A ma migliora anche la sua mobilità, permettendogli di dominare il campo anche a mezz’aria.
Leggi anche Disponibile la stagione 13 di MY HERO ULTRA RUMBLE
Per il trailer della nuova stagione:
https://youtu.be/oOu_hF5wLAk
La Stagione 14 introduce anche il Character Roll che include Armored All Might (Original), Endeavor (Alternative): Inferno Fist e Ochaco Uraraka (Alternative): Zero Satellites, con i Costume Pick Up Roll che mostrano gli stili di Denki Kaminari e Himiko Toga.
Infine, prendi parte agli Eventi per sbloccare ricompense esclusive: i costumi di Present Mic e Dabi nella Misssion Event, parti migliorati nel Drop Event e outfit da cattivi per Kaminari e lida nel Battle Event.
Preparati a combattere in stile natalizio con i costumi a tema per Ochaco, Toga, Midoriya, Aizawa, All Might e Bakugo.
MY HERO ULTRA RUMBLE è disponibile gratuitamente per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.