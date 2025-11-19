La Stagione 14 di MY HERO ULTRA RUMBLE inizia oggi con Armored All Might, il “Simbolo della Pace”, che si unisce alla battaglia nella sua tuta robotica nera. In aggiunta a questo personaggio fondamentale, questa stagione porta anche nuovi costumi esclusivi e illustrazioni.

Questa versione di All Might è priva di qualsiasi Quirk ma è equipaggiata con un oggetto di Supporto che imita i Quirk della Classe 1-A della U.A. High School per confondere gli avversari durante la battaglia. Questa tuta non solo integra i Quirk della Classe 1-A ma migliora anche la sua mobilità, permettendogli di dominare il campo anche a mezz’aria.

Per il trailer della nuova stagione:

https://youtu.be/oOu_hF5wLAk

La Stagione 14 introduce anche il Character Roll che include Armored All Might (Original), Endeavor (Alternative): Inferno Fist e Ochaco Uraraka (Alternative): Zero Satellites, con i Costume Pick Up Roll che mostrano gli stili di Denki Kaminari e Himiko Toga.

Infine, prendi parte agli Eventi per sbloccare ricompense esclusive: i costumi di Present Mic e Dabi nella Misssion Event, parti migliorati nel Drop Event e outfit da cattivi per Kaminari e lida nel Battle Event.

Preparati a combattere in stile natalizio con i costumi a tema per Ochaco, Toga, Midoriya, Aizawa, All Might e Bakugo.

MY HERO ULTRA RUMBLE è disponibile gratuitamente per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.