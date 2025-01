La stagione 9 di MY HERO ULTRA RUMBLE inizia oggi!

Un nuovo personaggio si è unito alla mischia: Kurogiri dell'Unione dei Villain, la cui missione è proteggere Shigaraki! Ma saranno disponibili anche diversi contenuti aggiuntivi come nuovi costumi e un nuovo scenario.Il villain oscuro rappresenterà una nuova minaccia con il suo bizzarro "Warp Gate", che gli conferisce la capacità di creare una nebbia oscura e manipolarla creando dei portali. In battaglia, può rilasciare la nebbia e indirizzarla verso gli avversari per attaccarli oppure utilizzarla per spostarsi. Inoltre, Kurogiri può sfruttare una capacità speciale chiamata "Bailed Out", che gli consente di avvicinare a sé un alleato steso a terra. Kurogiri ha a disposizione un secondo costume (Commander of Dark Clouds), ma anche il resto dell'Unione ha ottenuto nuovi costumi: Twice, Mr Compass e Tomura Shigaraki hanno ottenuto tutti il costume Cyberpunk, mentre Hiniko Toga può ora travestirsi con un Duffle Coat.I giocatori potranno utilizzare dei nuovi costumi anche per gli eroi, come "Parallel World" per Yaoyorozu e Kaminari, All Might per Bakugo, Commander of Chaos per Present Mic e molti altri. Inoltre, è stato sbloccato il nuovo scenario "Chaos City", dove la battaglia si svolge in un ambiente davvero caotico! Infine, durante la stagione ci saranno anche nuovi eventi e una licenza pro, nonché il ritorno del set di abilità di Toga. I fan di questa affascinante ma folle Villain potranno avere un'altra opportunità di ottenere il suo set di abilità alternativo chiamato "Sting Dance". Scopri subito tutti i nuovi e avvincenti contenuti della stagione 9 guardando il trailer qui:https://youtu.be/1vTZ7-UmLRI MY HERO ULTRA RUMBLE è giocabile gratuitamente per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

