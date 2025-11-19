Nave spia russa vicino al Regno Unito: Royal Navy e Raf sorvegliano la Yantar

La Royal Navy e gli aerei della Raf stanno seguendo da vicino la nave russa Yantar, considerata una nave spia specializzata nella raccolta di informazioni e nella mappatura dei cavi sottomarini. L’unità si trova al limite delle acque britanniche, a nord della Scozia.

Ad annunciarlo è stato il ministro della Difesa britannico John Healey, che a Downing Street ha segnalato la natura sensibile delle operazioni della Yantar, progettata per attività di sorveglianza nel sottosuolo marino.

Healey ha riferito che il Regno Unito ha schierato una fregata della Royal Navy e velivoli della Raf per monitorare la nave russa, sostenendo che l’equipaggio della Yantar avrebbe rivolto laser verso i piloti britannici durante i sorvoli di controllo.

Il ministro ha definito la manovra “estremamente pericolosa” e ha ricordato che è la seconda volta, nel corso dell’anno, che la Yantar si avvicina alle acque del Regno Unito. Da Downing Street è arrivato anche un messaggio indirizzato a Mosca: “Vi vediamo e sappiamo cosa state facendo. Se la Yantar dovesse muoversi verso sud nei prossimi giorni, saremo pronti”.