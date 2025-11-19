Nuove tensioni a corte: indiscrezioni su un Re Carlo fragile e un William pronto a guidare la monarchia

Fonti interne a Palazzo descrivono un re Carlo provato dalla malattia e percepito come un sovrano dal carattere fragile, mentre il principe William sarebbe determinato a prendere in mano la guida della monarchia. Secondo quanto riportato da RadarOnline, l’erede al trono riterrebbe il padre non più idoneo a governare e vorrebbe subentrare senza attendere la sua scomparsa, convinto di poter ristabilire l’ordine e l’onore della Casa reale.

Gli insider citati dal sito statunitense riferiscono che la regina Camilla sarebbe “furiosa” per l’atteggiamento del principe e di Kate, che avrebbero progressivamente isolato il sovrano dopo il ritorno di attenzione sul caso dell’ex principe Andrea e sul suo legame con Jeffrey Epstein. Una fonte ha raccontato che, nel momento in cui Carlo avrebbe accettato di delegare parte del controllo a William, Camilla si sarebbe lasciata andare allo sconforto, implorandolo di non farle vivere questo smacco.

Leggi anche William parla ai figli della malattia di Kate e di re Carlo: trasparenza in famiglia

Secondo le testimonianze raccolte, la consorte del re sarebbe spinta da un forte desiderio di mantenere la posizione conquistata: avrebbe atteso a lungo il momento di diventare regina e sarebbe determinata a conservare il trono per il tempo più lungo possibile. L’ipotesi di una transizione anticipata la metterebbe profondamente in crisi.

A complicare il quadro ci sarebbe anche Kate Middleton, che secondo alcune fonti avrebbe imposto una pressione ulteriore sul re e sul marito, arrivando a minacciare il divorzio se William non avesse sottratto il controllo a Camilla. Le dinamiche familiari si intrecciano così con la gestione delle crisi pubbliche della Corona.

RadarOnline riporta che il principe di Galles considera il padre troppo indulgente, in particolare nella gestione del “caso Andrea”. Mentre Carlo avrebbe mantenuto un atteggiamento protettivo verso il fratello, William avrebbe insistito per un allontanamento definitivo. Le divergenze si sarebbero estese anche al ruolo di Beatrice ed Eugenie negli impegni pubblici dopo lo scandalo che ha coinvolto l’ex duca di York.

ShuterScoop di Rob Shuter aggiunge che la decisione del re di sostenere il patronato di Beatrice all’Outward Bound Trust avrebbe sorpreso molti cortigiani, convinti che gli York fossero ormai esclusi. Una fonte ha spiegato che William avrebbe voluto mantenere entrambe le principesse lontane dalla ribalta almeno fino ai prossimi aggiornamenti sulle condizioni di salute del sovrano. Carlo, invece, sarebbe convinto che la famiglia debba mostrarsi unita e in fase di “guarigione” davanti al pubblico.

Secondo gli insider, il pragmatismo di William si scontrerebbe con la visione più conciliatoria del re, soprattutto perché, a suo giudizio, il nome degli York continuerebbe a rappresentare un serio problema per l’opinione pubblica.