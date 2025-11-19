Sinner tra golf e relax dopo il trionfo alle Atp Finals

Dopo la vittoria alle Atp Finals, le vacanze di Jannik Sinner iniziano all’insegna del relax attivo. Il campione azzurro si è concesso alcuni giorni di pausa al Royal Park I Roveri, esclusivo golf club di Torino, dove aveva giocato con il suo staff alla vigilia del torneo.

Tra le curiosità, a condividere il green con Sinner c’era anche Edoardo Molinari, figura di spicco della Ryder Cup e responsabile dell’accademia di golf che porta il suo nome all’interno del circolo. Un incontro che conferma il crescente legame del numero 2 del ranking Atp con questo sport.

Leggi anche Sinner, la rincorsa al numero uno: quando può superare Alcaraz nel 2026

Gli scatti apparsi sui social mostrano Jannik anche sui campi del Gardagolf Country Club, a Soiano del Lago, una delle strutture più apprezzate del Lago di Garda. Una presenza che evidenzia come il golf stia diventando una vera passione per il fuoriclasse italiano.

Solo qualche mese fa, parlando di questa sua inclinazione, Sinner aveva scherzato sulle ipotetiche sfide con Alcaraz: “Vado a giocarci, ma non con lui. Carlos è troppo forte per me…”. Una battuta che racconta con naturalezza quanto il golf rappresenti per lui un diversivo leggero e stimolante.