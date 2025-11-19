Enrica Bonaccorti celebra 76 anni: una serata speciale tra affetto e amicizia

Enrica Bonaccorti ha festeggiato i suoi 76 anni con una serata intima e carica di affetto nella sua casa. Martedì 19 novembre la conduttrice ha accolto amici e colleghi di lunga data, tra cui Mara Venier e Alberto Matano, che hanno condiviso sui social immagini e video dell’incontro.

«Grazie Enrica, ieri sera a casa tua tanto amore per te... bellissima festa! Ancora auguri», ha scritto la padrona di Domenica In, pubblicando una foto in cui le due appaiono sorridenti l’una accanto all’altra.

La serata arriva in un periodo delicato per la conduttrice, che da mesi sta affrontando una battaglia contro un cancro al pancreas. Ospite a Verissimo lo scorso 16 novembre, Bonaccorti ha raccontato quanto vissuto negli ultimi tempi: «Pensavo sarei morta in pochi mesi e mi sono cancellata. Ora sono tornata a vivere».

La conduttrice ha spiegato il percorso terapeutico affrontato: «Va molto meglio di quanto pensassi. Ho fatto chemioterapia e radioterapia, e per due mesi e mezzo non dovrò fare più nulla. Poi sarà il momento di una nuova Tac». Ha aggiunto che il tumore «non si è ridotto con la chemio, ma non si è spostato e non ha prodotto metastasi. Al momento non è operabile, deve staccarsi dal pancreas».

Nonostante la complessità della malattia, Bonaccorti ha raccontato di essere sorpresa dalla gestione dei sintomi: «Ho avuto qualche giorno di nausea, ma per il resto tutto bene. Non ho dolori e sono stupita, perché ho sentito racconti ben diversi».