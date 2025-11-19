Playoff Mondiali 2026: quadro completo delle 16 qualificate e possibili avversarie dell'Italia

Con la chiusura delle ultime gare di qualificazione è definito l’elenco delle 16 nazionali che parteciperanno ai playoff europei validi per gli ultimi quattro posti ai Mondiali 2026. Dodici di queste arrivano come seconde classificate nei gironi: Slovacchia, Kosovo, Danimarca, Ucraina, Turchia, Irlanda, Polonia, Bosnia-Erzegovina, Italia, Galles, Albania e Repubblica Ceca. Ad esse si aggiungono quattro nazionali provenienti dalla Nations League: Romania, Svezia, Irlanda del Nord e Macedonia del Nord.

La suddivisione nelle fasce prevede in prima fascia Italia, Danimarca, Turchia e Ucraina; in seconda Polonia, Galles, Repubblica Ceca e Slovacchia; in terza Irlanda, Albania, Bosnia-Erzegovina e Kosovo; in quarta Romania, Svezia, Irlanda del Nord e Macedonia del Nord.

Il sorteggio è fissato per giovedì alle 13 a Zurigo e determinerà gli accoppiamenti delle semifinali, in programma il 26 marzo, e delle finali del 31 marzo. Le squadre di prima e seconda fascia sfideranno rispettivamente quelle di quarta e terza, con il vantaggio del fattore campo nella semifinale. La sede della finale sarà invece stabilita tramite sorteggio.

Per l’Italia, inserita in prima fascia, la semifinale sarà contro una tra Svezia, Romania, Macedonia del Nord e Irlanda del Nord.