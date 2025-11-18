Le edizioni fisiche di Frostpunk 2 per PlayStation 5 e Xbox Series X|S sono disponibili

Vivi l’adrenalina e affronta le agghiaccianti conseguenze di New London con le edizioni fisiche, meticolosamente realizzate da Skybound Games

18 novembre 2025 – La speranza cresce, cittadini di New London. Il distributore Skybound Games ha annunciato che le edizioni fisiche di Frostpunk 2 per PlayStation 5 e Xbox Series X|S sono disponibili da oggi presso rivenditori selezionati in tutto il mondo. Il nuovo capitolo del gioco di sopravvivenza city builder di 11 bit studios è stato ripensato per console, con un’interfaccia dedicata e nuovi menu radiali.

Sono disponibili due edizioni fisiche premium (Icebreaker Edition disponibile ora; Whiteout Edition in uscita il 9 dicembre 2025), che includono i seguenti oggetti da collezione, degni degli archivi di New London:

Frostpunk 2: Icebreaker Edition

(per PS5 e Xbox) include il gioco completo su disco, un diorama pop-up di New London realizzato con grande cura, la gelida novella digitale e un artbook digitale che racconta la creazione di questo mondo spietato. La Frostpunk 2: Whiteout Edition (per PS5 o Xbox) porta l'offerta a un livello superiore, includendo tutti i contenuti della Icebreaker Edition all'interno di un cofanetto a più strati con illuminazione LED integrata e una grafica distintiva del gioco.

Include anche l’upgrade alla Deluxe Edition, che garantisce l’accesso ai tre DLC in arrivo, oltre a esclusivi oggetti fisici da collezione, tra i quali:

o un portachiavi deluxe in metallo e smalto,

o due cartoline artistiche premium di New London,

o adesivi a tema Frostpunk,

o una patch ricamata di una delle due fazioni disponibili: i disciplinati Technocrats o i ferventi Icebloods.

Immergendosi ancora più a fondo nell'abisso post-apocalittico, Frostpunk 2 si basa sulle fondamenta che hanno reso il suo predecessore un successo. Il gioco catapulta i giocatori in un mondo di realtà inesorabili e dilemmi sociali complessi all'interno di una città in continua espansione.

Nei panni dei Custodi, i giocatori affronteranno difficoltà, decisioni difficili e conflitti ideologici. Quando le sirene squarciano l’aria gelida con il loro lamento agghiacciante, significa una cosa sola: hai deluso il tuo popolo. Grazie al miglioramento di ogni aspetto delle meccaniche di gioco, Frostpunk 2 aumenta la tensione mentre guidi la Città e i suoi abitanti verso un futuro incerto.

La versione per console permette ai giocatori di gestire la politica e la popolazione di New London con le proprie mani, usando controller e levette analogiche.