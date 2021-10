A Plague Tale: Innocence per PS5 e Xbox Series X versioni fisiche disponibili

Asobo Studio e Focus Entertainment sono lieti di annunciare che le copie fisiche del pluripremiatoA Plague Tale: Innocence sono ora disponibili per PlayStation 5 e Xbox Series X!

Grazie alla nuova generazione di console, questa versione potenziata del gioco presenta molti miglioramenti tra cui 60 FPS, ottimizzazioni audio, grafica migliorata fino alla risoluzione 4K UHD e tempi di caricamento più rapidi.

A Plague Tale: Requiem, il sequel di A Plague Tale: Innocence, sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e in versione cloud per Nintendo Switch nel 2022.

