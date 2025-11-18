DJI Osmo Action 6

DJI supera i limiti dell’apertura fissa con Osmo Action 6, la prima action cam di DJI ad apertura variabile

Il nuovissimo sensore quadrato da 1/1,1 pollici offre una qualità delle immagini di livello superiore, garantendo una gamma dinamica fino a 13,5 stop e una nuova modalità Personalizzato 4K

DJI, leader mondiale nei droni civili e nella tecnologia delle fotocamere creative, lancia oggi Osmo Action 6, una action cam tutto-in-uno che ridefinisce l’imaging di punta di DJI e apre nuove possibilità per riprese creative. Stabilendo un nuovo standard per la fotografia d’azione, l’ultima generazione della popolare serie di fotocamere Osmo Action di DJI introduce diverse novità assolute nel settore.

Osmo Action 6 è la prima action cam a offrire un’apertura variabile, con un intervallo da f/2,0 a f/4,0 e promette eccellenti prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. È inoltre dotata del sensore CMOS quadrato personalizzato DJI da 1/1,1 pollici e di ampi pixel fusi da 2,4 µm, portando la qualità delle immagini di una action cam a un livello superiore.

La prima action cam di DJI ad apertura variabile

Osmo Action 6 supera il tradizionale design ad apertura fissa delle action cam, permettendo agli utenti di scegliere tra diverse modalità di apertura adatte a un’ampia gamma di scenari. Con un’apertura massima di f/2,0, Osmo Action 6 lascia entrare più luce nell’inquadratura e migliora la qualità delle immagini in condizioni di scarsa illuminazione. In modalità Auto, Osmo Action 6 offre opzioni adattive dell'intervallo di apertura. L’apertura si regola automaticamente all’interno di ciascun intervallo per ottenere risultati chiari in una varietà di scenari, dagli scatti notturni in condizioni di scarsa illuminazione ai paesaggi luminosi e dettagliati. Con la modalità Effetto stella, le luci della città si trasformano in affascinanti effetti stella, aggiungendo un sorprendente tocco creativo alle scene metropolitane ben illuminate.

I creator possono ottenere una creativa profondità di campo ridotta in una action cam utilizzando l’accessorio Obiettivo macro (venduto separatamente), rendendo straordinariamente belli i primi piani di cibo, animali domestici e fiori. Con l'obiettivo macro montato, la distanza minima di messa a fuoco si riduce da 35 cm a soli 11 cm, consentendo selfie vlog ravvicinati e nitidi. Per le riprese grandangolari, quando l’obiettivo FOV Boost per Osmo Action 6 (venduto separatamente) è collegato, la fotocamera passa automaticamente alla modalità FOV Boost, espandendo il campo visivo nativo da 155° a 182°1, ideale per riprese POV d’azione realmente immersive.

Il nuovo sensore quadrato da 1/1,1 pollici offre una qualità delle immagini di livello superiore.

Il nuovissimo sensore CMOS da 1/1,1 pollici di Osmo Action 6 con grandi pixel fusi da 2,4 µm offre fino a 13,5 stop di gamma dinamica per ottenere dettagli nitidi in situazioni ad alto contrasto. Supporta inoltre la registrazione video fino a 4K/120fps nel formato 4:3, mentre il sensore più grande consente una migliore qualità delle immagini in condizioni di scarsa illuminazione, garantendo riprese chiare e dettagliate anche in ambienti estremamente bui. Grazie al sensore più grande, alla maggiore apertura e all’avanzata riduzione del rumore basata, Osmo Action 6 abilita la modalità SuperNight per offrire chiarezza nelle riprese notturne, catturando video dettagliati fino a 4K/60fps in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, il sistema di colori D-Log M a 10 bit di DJI preserva i dettagli di luci e ombre per una maggiore flessibilità in post-produzione. Osmo Action 6 offre inoltre un’anteprima D-Log M a schermo per il monitoraggio in tempo reale del colore e dell'esposizione.

Modalità Personalizzato 4K: riprendete ora, ritagliate dopo

Grazie al sensore quadrato progettato su misura da DJI, Osmo Action 6 introduce la nuova modalità Personalizzato 4K che consente agli utenti di effettuare le riprese e ritagliarle successivamente in post-produzione per definire l’inquadratura del video, rendendo possibile la condivisione di video creativi su diverse piattaforme social. I creator non devono più posizionare manualmente la fotocamera orizzontalmente e verticalmente per ottenere l’inquadratura desiderata.

Riprese fluide in slow motion estremo

Eccellente nelle riprese in slow motion, Osmo Action 6 supporta la registrazione in slow motion fino a 4K/120fps a livello nativo e può generare in modo intelligente la riproduzione Super Slow Motion fino a 32× a 1080p, creando immagini spettacolari in alta definizione. Interpolando le inquadrature registrate a 1080p/240fps, Osmo Action 6 ottiene un effetto di rallentamento equivalente a 960fps quando riprodotto a 1080p/30fps, conferendo un effetto cinematografico ai filmati d’azione.

Funzionalità di livello professionale racchiuse in una action cam

Effettuate scatti e riprese di livello professionale grazie alle numerose funzionalità professionali di Osmo Action 6:

Le modalità di stabilizzazione RockSteady 3.0/RockSteady 3.0+, HorizonBalancing e HorizonSteady riducono le vibrazioni della fotocamera, correggono le inclinazioni per mantenere il livello dell’orizzonte entro ±45° ed eliminano i movimenti di rollio entro 360°, garantendo un orizzonte sempre stabile e una qualità in alta definizione a 4K/60fps.

riducono le vibrazioni della fotocamera, correggono le inclinazioni per mantenere il livello dell’orizzonte entro ±45° ed eliminano i movimenti di rollio entro 360°, garantendo un orizzonte sempre stabile e una qualità in alta definizione a 4K/60fps. Lo zoom 2× delle scene distanti , senza compromettere la qualità 4K, assicura che i dettagli lontani rimangano chiari e nitidi.

, senza compromettere la qualità 4K, assicura che i dettagli lontani rimangano chiari e nitidi. Il FOV ampio naturale mantiene una prospettiva ampia riducendo al contempo la distorsione verticale.

mantiene una prospettiva ampia riducendo al contempo la distorsione verticale. Il tono pellicola personalizza le riprese con una selezione di sei toni pellicola integrati.

personalizza le riprese con una selezione di sei toni pellicola integrati. La modalità Verticale rileva e dà priorità in modo intelligente al soggetto, ottimizzando l’esposizione per tonalità della pelle realistiche.

rileva e dà priorità in modo intelligente al soggetto, ottimizzando l’esposizione per tonalità della pelle realistiche. Il centraggio e il tracciamento del soggetto seguono in modo intelligente il soggetto per mantenerlo al centro dell’inquadratura.

Le numerose avventure di Osmo Action 6

Osmo Action 6 è pronta per qualsiasi tipo di azione, dalle immersioni e dallo sci al mountain biking e all’escursionismo. Con un grado di impermeabilità IP68, la fotocamera è resistente all’acqua fino a 20 metri senza custodia e fino a 60 metri con la custodia impermeabile. Il suo sensore integrato leader del settore per la temperatura del colore garantisce colori subacquei realistici, mentre il manometro registra i dati dell’immersione.

I momenti epici in montagna o in qualsiasi altro ambiente estremo sono facili da catturare grazie al design resistente al freddo di Osmo Action 6, adatto a temperature fino a -20 °C. La batteria offre un’autonomia di 4 ore1, sufficiente per qualsiasi avventura, e può essere ricaricata rapidamente fino all’80% in soli 22 minuti1. I 50 GB di memoria interna garantiscono che nessun momento venga perso, anche senza una scheda di memoria a portata di mano. Infine, il controllo con gesti e il tracciamento intelligente del soggetto consentono un’esperienza di registrazione a mani libere, così i creator possono concentrarsi sull’escursione vera e propria.

Le funzioni creative di Osmo Action 6 soddisfano le esigenze di avventurieri, viaggiatori e vlogger quotidiani. L’apertura variabile di Osmo Action 6 consente selfie video più ravvicinati, mentre il nuovo FOV ampio naturale mantiene una prospettiva ampia riducendo la distorsione verticale, offrendo riprese dall’aspetto più naturale per viaggi e vlog quotidiani.

I vantaggi dell'ecosistema OsmoAudio

Osmo Action 6 supporta la connessione diretta con un massimo di due trasmettitori microfonici DJI (compatibili con Mic 2, Mic 3 o Mic Mini), garantendo un audio di alta qualità senza bisogno di un ricevitore. La doppia connessione consente ai creator di registrare due sorgenti diverse, rendendo possibile catturare una conversazione tra due persone oppure suoni ambientali come il rumore di un motore e una voce fuori campo. Anche senza trasmettitori, i tre microfoni integrati della fotocamera catturano un suono ricco e stereo, mentre l’algoritmo di cancellazione del rumore basato sull'intelligenza artificiale elimina il rumore del vento per garantire che la voce sia forte e chiara.

Prezzo e disponibilità

DJI Osmo Action 6 può essere acquistato su store.dji.com e presso i rivenditori autorizzati, con spedizione a partire da oggi, nelle seguenti configurazioni:

Osmo Action 6 Combo Standard - 379 €

Include Osmo Action 6, batteria Osmo Action Extreme Plus (1950 mAh), supporto adattatore a sgancio rapido a doppia direzione per Osmo, base adesiva ricurva per Osmo Action, vite di bloccaggio per Osmo, cavo PD da USB-C a USB-C, tappetino antiscivolo per Osmo Action

Osmo Action 6 Combo Adventure - 479 €

Include tutto ciò che è presente nella combo Standard, oltre a due batterie Osmo Action Extreme Plus aggiuntive, un supporto adattatore a sgancio rapido a doppia direzione per Osmo aggiuntivo, una vite di bloccaggio per Osmo aggiuntiva, la custodia multifunzione per batteria 3 per Osmo e il manico telescopico da 1,5 m per Osmo.

Una gamma di accessori per ogni avventura, pronti a rendere le riprese con Osmo Action 6 ancora più speciali. Gli accessori sono acquistabili separatamente.

Obiettivo macro per Osmo Action 6

Obiettivo FOV Boost per Osmo Action 6

Copriobiettivo in vetro per Osmo Action 6

Set di filtri ND per Osmo Action 6

Impugnatura a doppia direzione per Osmo Action

Cinturino da polso 360° a doppia direzione per Osmo Action

Mini supporto per manubrio a doppia direzione per Osmo Action

Custodia impermeabile per Osmo Action 6

Custodia multifunzione per batteria 3 per Osmo

Kit manico telescopico da 1,5 m per Osmo (sgancio rapido a doppia direzione)

Kit base adesiva piatta per Osmo (sgancio rapido a doppia direzione)

Kit di accessori per ciclismo su strada per Osmo (sgancio rapido a doppia direzione)

Kit di accessori per immersioni per Osmo Action 6

DJI Care Refresh

DJI Care Refresh, il piano di protezione completo per i prodotti DJI, è ora disponibile per Osmo Action 6. I danni accidentali sono coperti dal servizio di sostituzione, inclusi normale usura, impatti e danni causati dall'acqua. Con un esiguo costo aggiuntivo, in caso di incidente è possibile usufruire della sostituzione del prodotto.

DJI Care Refresh (piano annuale) include fino a 2 sostituzioni in 1 anno. DJI Care Refresh (piano biennale) include fino a 4 sostituzioni in 2 anni. Altri servizi di DJI Care Refresh includono la garanzia ufficiale, il servizio di garanzia internazionale e la spedizione gratuita. Per maggiori dettagli, visitare: https://www.dji.com/support/service/djicare-refresh<br>