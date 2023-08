DJI presenta Osmo Action 4

DJI, leader mondiale nella produzione di droni civili e nella tecnologia imaging creativa, presenta oggi DJI Osmo Action 4. Progettata come compagno ideale per gli amanti dell’avventura, questa nuova action camera all'avanguardia stabilisce un nuovo standard per catturare e condividere i momenti più emozionanti. Grazie alla sua eccezionale qualità delle immagini, alla flessibilità senza paragoni e alle straordinarie prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione, DJI Osmo Action 4 consente agli utenti di cogliere ogni momento al cardiopalma e liberare la propria creatività in modi indimenticabili. "Osmo Action 4 è la testimonianza del nostro impegno per offrire immagini di alta qualità, affidabilità e design incentrato sull'utente", ha affermato Paul Pan, Senior Product Line Manager di DJI. "Non vediamo l'ora di vedere come i nostri utenti sfrutteranno la potenza di questa fotocamera eccezionale per creare contenuti mozzafiato, spingendosi oltre i propri limiti e ispirando gli altri a intraprendere viaggi ed avventure straordinarie".

4K/120fps

e fornisce un FOV grandangolare di 155°

, che consente

Osmo Action 4 combina una straordinaria qualità delle immagini e una flessibilità della fotocamera senza paragoni. Dotata di undi catturare immagini ricche di dettagli eccezionali, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Con funzionalità come le, tra cui RockSteady 3.0/3.0+ per le riprese in FPV e HorizonBalancing/HorizonSteady per le riprese orizzontali, Osmo Action 4 garantisce immagini stabili e di alta qualità in vari scenari sportivi e non. La, aprendo un universo di possibilità per la post-produzione. Un avanzato sensore di temperatura del colore garantisce toni realistici, sia che tu stia riprendendo all'aperto, al chiuso o sott'acqua, con colori vivaci e nitidi.

Laè progettata per tenerti sempre sul pezzo e pronto all'azione. Grazie alla sua, potrai riprendere per senza perdere un solo frame, catturando tutti i momenti più importanti. Quando sarà il momento di ricaricare, lati assisterà. Bastanoper caricare la batteria fino all'80% . Inoltre, la batteria di Osmo Action 4 è costruita per resistere alle basse temperature grazie un design resistente al gelo. Grazie a un tempo di registrazione fino a 150 minuti a temperature fino a -20°C (-4°F) , puoi intraprendere con sicurezza le tue avventure senza preoccuparti delle prestazioni della batteria.

Osmo Action 4 offre un’ampiaprogettate per migliorare la tua esperienza di ripresa. Grazie al, puoi passare rapidamente da una configurazione all'altra per catturare ogni momento all’istante. La funzione di ripresa verticale nativa , abilitata dalla cornice protettiva orizzontale-verticale, ti consente di ottenere filmati verticali senza ritagli o sacrificare la qualità delle immagini. Il consente di effettuare le regolazioni dei parametri durante i selfie, il cambio di modalità o la riproduzione di video. Inoltre, Osmo Action 4 offre modalità personalizzabili e un pulsante Quick Switch per transizioni senza interruzioni tra le modalità di scatto. Funzionalità come SnapShot ti assicurano di non perdere neanche un singolo momento, mentre hai la possibilità di salvare e accedere alle impostazioni utilizzate di frequente. Inoltre, , permettendoti di immergerti con sicurezza e goderti un facile utilizzo anche con le mani bagnate.

Osmo Action 4 offre opzioni di registrazione estese, offrendo una soluzione completa per l'acquisizione di audio cristallini in diversi scenari. Grazie ai microfoni integrati, lati farà immergere in suoni nitidi e chiari, mentre il supporto per la connessione esterna consente opzioni di registrazione estese. Dispone di 3 microfoni e di un software avanzato per la riduzione del rumore del vento, che consente di registrare gli audio con una maggiore fedeltà, anche in scenari ventosi o in rapido movimento. Con la funzione per le dirette streaming Wi-Fi, potrai facilmente connetterti con il tuo pubblico utilizzando il Wi-Fi o l'hotspot del tuo telefono, garantendo un'esperienza di trasmissione senza interruzioni. Utilizza un alimentatore esterno per mantenere carica la tua action cam durante dirette più lunghe per garantire una trasmissione ininterrotta.

Il pulsante SnapShot e il pulsante Quick Switch (selezione rapida) offrono registrazione e selezione delle modalità istantanee.

(selezione rapida) offrono registrazione e selezione delle modalità istantanee. Il passaggio rapido tra 5 modalità personalizzate consente agli utenti di salvare le impostazioni personalizzate utilizzate di frequente e passare da una modalità all'altra con il pulsante Quick Switch e le notifiche vocali.

consente agli utenti di salvare le impostazioni personalizzate utilizzate di frequente e passare da una modalità all'altra con il pulsante Quick Switch e le notifiche vocali. Le notifiche vocali informano gli utenti delle modalità correnti senza dover rimuovere la fotocamera.

informano gli utenti delle modalità correnti senza dover rimuovere la fotocamera. La funzione di controllo vocale riconosce i comandi vocali grazie a un alto tasso di riconoscimento, per controllare la fotocamera quando hai le mani occupate.

riconosce i comandi vocali grazie a un alto tasso di riconoscimento, per controllare la fotocamera quando hai le mani occupate. La funzione InvisiStick aggiornata riconosce e nasconde digitalmente il selfie stick, eliminandolo dai tuoi scatti in una gamma più ampia di scenari.

Lo zoom digitale fino a 2x può essere regolato durante la registrazione per una migliore composizione dell'immagine.

fino a 2x può essere regolato durante la registrazione per una migliore composizione dell'immagine. Compatibilità con DJI Mic tramite la porta di tipo C e microfoni esterni tramite cavo da 3,5 mm a tipo C.

L'app LightCut si connette in modalità wireless ad Action 4 tramite Wi-Fi, abilitando anteprime e modifiche rapide automatiche senza dover trasferire i filmati dalla fotocamera.

L'app ti darà accesso a un feed live della fotocamera e offre vari modelli di storie eaccessibili. LightCut è in grado di riconoscere i temi all'interno del filmato, consigliare una sequenza di riprese ideale e modificare automaticamente i contenuti con un solo tocco, generando video in 4K/60fps di livello professionale. Può abbinare in modo intelligente modelli esclusivi a vari scenari di utilizzo, tra cui ciclismo, immersioni, surf, sci/snowboard, campeggio, vlog, viaggi e molto altro ancora.

Osmo Action 4 è sempre pronta per affrontare qualsiasi avventura e catturare ogni momento. Migliora la tua esperienza di ripresa con un’ampia gamma di accessori dedicati progettati per massimizzare il potenziale di questa action cam, tra cui:

Cintura pettorale per Osmo Action

Supporto per Osmo Action per mento del casco

Custodia impermeabile a 60 m per Osmo Action

Impugnatura con galleggiante DJI

Kit base adesiva piatta per Osmo Action

Supporto per sellino bici per Osmo Action

Supporto per Osmo Action per manubrio

Cinturino da polso a 360° per Osmo Action

Telecomando GPS a Bluetooth per Osmo Action

Mini manico telescopico per Osmo Action

Cinturino da zaino per Osmo

Custodia multifunzione per batteria di Osmo Action

Supporto da collo per Osmo Action

DJI Care Refresh

DJI Care Refresh, il piano di protezione completo per i prodotti DJI, è ora disponibile per Osmo Action 4. I danni accidentali sono coperti dal servizio di sostituzione, inclusi usura naturale, impatti e i danni causati dall'acqua. Con un esiguo costo aggiuntivo, gli utenti potranno sostituire il prodotto se questo viene danneggiato.

DJI Care Refresh (Piano di 1 anno) include fino a 2 sostituzioni in 1 anno. DJI Care Refresh (Piano di 2 anni) include fino a 4 sostituzioni in 2 anni Altri servizi di DJI Care Refresh includono garanzia ufficiale, servizio di garanzia internazionale e spedizione gratuita. Per maggiori dettagli, visita: https://www.dji-store. it/dji-care-refresh- panoramica/

è disponibile per l'acquisto da oggi su dj-store.it e presso i partner commerciali autorizzati nelle seguenti configurazioni:

Osmo Action 4 è disponibile per l’acquisto a partire da oggi su dj-store.it e presso i partner commerciali autorizzati in diverse configurazioni:

viene proposta ad un prezzo suggerito al pubblico di 429,00 € e include Osmo Action 4, una Batteria Extreme per Osmo Action, la Cornice di protezione orizzontale-verticale per Osmo Action, il Supporto per adattatore a sgancio rapido per Osmo Action, la Base adesiva ricurva per Osmo Action, una vite di bloccaggio per Osmo, un cavo PD da tipo C a tipo C, un paraluce per Osmo Action e un tappetino antiscivolo per Osmo Action

viene proposta ad un prezzo suggerito al pubblico di 529,00 € e include Osmo Action 4, 3 Batterie Extreme per Osmo Action, la Cornice di protezione orizzontale-verticale per Osmo Action, il Supporto per adattatore a sgancio rapido per Osmo Action, un mini Supporto per adattatore a sgancio rapido per Osmo Action, una Base adesiva ricurva per Osmo Action, 2 viti di bloccaggio per Osmo, un cavo PD da tipo C a tipo C, la Custodia multifunzione per batteria per Osmo Action, un manico telescopico per Osmo da 1,5 m, un paraluce per Osmo Action e un cuscinetto antiscivolo per Osmo Action.

