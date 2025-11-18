Cipollini ricoverato ad Ancona: nuovi problemi al cuore e possibile defibrillatore

L’ex campione di ciclismo Mario Cipollini, 58 anni, sta affrontando nuovi problemi al cuore che hanno reso necessario il ricovero all’ospedale di Ancona. Le complicazioni sono emerse dal loop cardiaco impiantato oltre un anno fa, dispositivo che ha segnalato irregolarità preoccupanti nel ritmo cardiaco.

A raccontare la situazione è stato lo stesso Cipollini con un video pubblicato su Instagram direttamente dal letto d’ospedale. «Ci risiamo, il mio cuore continua a fare le bizze, diciamo così», ha spiegato l’ex velocista, visibilmente provato ma lucido nel descrivere quanto accaduto negli ultimi giorni.

Il monitoraggio ha portato i medici a valutare l’ipotesi di un nuovo intervento, questa volta con l’inserimento di un defibrillatore sottocutaneo. «Spero non serva il defibrillatore, ma mi affido completamente al team che mi segue», ha dichiarato Cipollini, consapevole della delicatezza del problema ma anche fiducioso nel lavoro dei cardiologi che lo hanno in cura.

Nella descrizione che accompagna il video, l’ex ciclista ha provato a stemperare la tensione con un pizzico di ironia: «Di nuovo problemi, questa volta decisamente più complessa la situazione. Dovranno vedere se inserire un defibrillatore sottocutaneo. Ps: avessi avuto il cuore ammodo, vedevi te che roba su quella bicicletta».