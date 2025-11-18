Frana a Cormons, recuperato nella notte il corpo dell'anziana travolta dalla casa

I vigili del fuoco hanno recuperato nella notte il corpo dell’anziana dispersa dopo il crollo della sua abitazione a Brazzano, frazione di Cormons, in provincia di Gorizia. L’edificio era stato travolto ieri mattina da una frana generata dal forte maltempo che ha colpito il Friuli Venezia Giulia.

La donna era stata individuata poco dopo le 22. Le operazioni erano però state sospese a causa delle piogge incessanti, che rendevano troppo rischioso procedere per il timore di nuovi cedimenti del pendio. Con il miglioramento delle condizioni meteorologiche i soccorritori hanno potuto completare il recupero.

In serata era già stato trovato il corpo dell’altro disperso, il cittadino tedesco Quirin Kuhnert, 32 anni. Le autorità hanno confermato che non risultano ulteriori persone mancanti all’appello.

La frana che ha colpito la casa è stata provocata dalle piogge intense che hanno investito l’area tra Palmanova e la provincia di Gorizia. I danni maggiori si sono registrati a Cormons, dove in sole sei ore sono caduti 152 millimetri di pioggia. L’esondazione del fiume Judrio ha inoltre provocato ampi allagamenti, aggravando l’emergenza.