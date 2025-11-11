Gianluca Gazzoli: il volto di Sanremo Giovani tra radio, podcast e nuove sfide

Gianluca Gazzoli è il nuovo conduttore di Sanremo Giovani, il programma che scatta questa sera su Rai 2 e accompagnerà fino a metà dicembre i 24 artisti in gara per conquistarsi l’accesso al palco dell’Ariston. Una figura ormai centrale nel panorama radiofonico e digitale italiano, capace di unire tv, podcast e progetti editoriali.

Nato nel 1988 a Vigevano e cresciuto a Cologno Monzese, Gazzoli muove i primi passi nei villaggi turistici, per poi costruire la propria strada fra radio e televisione. Passa da Radio Number One a Radio2, partecipa a programmi come The Voice e Quelli che il calcio, fino a condurre nel 2017 la diretta del Festival di Sanremo su Radio2 insieme ad Andrea Delogu e Gianfranco Monti. Nel tempo arrivano collaborazioni con Dmax e Sky, e oggi è voce di Gazzology su Radio Deejay.

Accanto ai progetti broadcast, Gazzoli ha sviluppato un percorso solido anche sul web. A lui si deve Passa dal BSMT, podcast e laboratorio creativo nato nell’aprile 2022 e diventato uno dei più ascoltati in Italia. Oltre 240 gli ospiti italiani e internazionali che hanno condiviso le loro storie: Jared Leto, Valentino Rossi, Ben Affleck e Matt Damon, Tiziano Ferro, Laura Pausini, Andrea Bocelli, Gianni Morandi, Michelle Hunziker, Carlo Verdone, Jovanotti, Amadeus, Leonardo Pieraccioni, Roberto Saviano, Federica Pellegrini, Ultimo e Paolo Bonolis.

Lo scorso ottobre è uscito in libreria con “Anche quando nessuno ci crede - La rivincita degli underdog”, un volume che raccoglie le storie di chi, partendo sfavorito, è riuscito a ribaltare ogni pronostico. Sportivi, attori, imprenditori e giornalisti che, con il proprio percorso, hanno rappresentato una fonte di ispirazione per l’autore.

Da sempre legato allo sport, Gazzoli ha praticato basket fino ai 15 anni, quando un problema cardiaco lo ha costretto a interrompere l’attività agonistica. Una passione che non ha mai abbandonato e che rimane parte della sua identità. Oggi è sposato con Sara Bolla ed è padre di due bambine. A settembre ha annunciato la scomparsa della madre, Giovanna, 65 anni, ricordandola con un messaggio condiviso sui social che ha raccolto grande vicinanza e affetto.