Ex sacerdote trova l'amore e sogna un figlio: l'appello dei preti sposati al Vaticano

Luca Favarin, ex sacerdote padovano, ha intrapreso una nuova fase della sua vita dopo aver lasciato il ministero tre anni fa. Oggi racconta con sincerità di aver trovato l’amore e di guardare al futuro con il desiderio di costruire una famiglia: «Mi sono innamorato e sto con una donna a cui tengo molto. Ora è presto, ma vorrei anche un figlio».

La sua scelta è stata accolta positivamente dal Movimento Internazionale dei Sacerdoti Sposati, che sottolinea come Favarin abbia compiuto un percorso di cambiamento «in piena trasparenza» e con la delicatezza di proteggere la sua nuova compagna dai riflettori.

Secondo il movimento, amore e vocazione possono convivere senza contraddizioni. Molti sacerdoti sposati ribadiscono infatti che il legame con Dio rimane vivo, mentre a cambiare è il rapporto con l’istituzione ecclesiastica, reso complesso da una normativa canonica che impedisce a chi si sposa di continuare a esercitare il ministero.

Da qui il nuovo appello rivolto ai vertici vaticani: permettere ai preti sposati di rientrare nella vita ecclesiale insieme alle loro famiglie. «Sono una grande ricchezza», affermano, chiedendo una revisione delle regole che oggi li tengono ai margini della Chiesa.