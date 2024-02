Ilona Staller lancia un appello al figlio Ludwig: Smetti di drogarti

Ilona Staller in lacrime a Verissimo fa appello disperato al figlio Ludwig Koons per fermare l'uso di droghe. Ilona Staller, nota anche come Cicciolina, ha fatto un appello straziante in televisione al figlio Ludwig Koons, invitandolo a smettere di usare droghe. Durante un'intervista a Verissimo, l'ex attrice a luci rosse ha condiviso la sua disperazione e preoccupazione per il figlio trentunenne, che attualmente vive negli Stati Uniti con il padre e sta cercando di disintossicarsi.

Staller ha rivelato di aver dovuto denunciare Ludwig per salvargli la vita e proteggere anche la propria. Nonostante la denuncia, i rapporti tra madre e figlio sono attualmente interrotti, ma Ilona ha espresso il desiderio di vederlo vivere una vita piena, sottolineando la sua giovinezza e bellezza.

Il figlio di Staller ha avuto un primo contatto con la droga durante l'adolescenza, quando ha ricevuto delle pasticche da alcuni compagni di scuola. Da allora, la situazione è peggiorata, portando a episodi di violenza e crudeltà, oltre a problemi finanziari causati dalla dipendenza.

La lotta per l'affidamento di Ludwig tra Ilona Staller e l'ex marito Jeff Koons è stata lunga e difficile, con la Staller che ha anche affrontato accuse di rapimento internazionale del figlio. Nonostante le difficoltà, Ilona Staller continua a sperare in un futuro migliore per suo figlio e chiede aiuto per aiutarlo a superare la sua dipendenza.