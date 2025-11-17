Coppa Davis, Berrettini carica l'Italia: Gruppo compatto e pronto alla sfida

L’assenza di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti non ferma le ambizioni dell’Italia, che punta comunque alla sua terza Coppa Davis consecutiva. Secondo le quote riportate da Agipronews, gli azzurri restano tra i favoriti: sono proposti a 4 da William Hill e a 4,50 da Sisal, subito dietro la Spagna di Carlos Alcaraz, indicata tra 2,15 e 2,50 volte la posta. Sul podio anche Francia e Germania, entrambe a quota 6, seguite dalla Repubblica Ceca a 7,50.

Molto più indietro le altre contenders: Belgio e Argentina sono offerte a 33, mentre l’Austria, avversaria dell’Italia nei quarti di finale, chiude la lavagna a 66.

A due giorni dal confronto con gli austriaci, Matteo Berrettini racconta le sue sensazioni: “Stare qui e indossare questa tuta mi dà sempre una grande energia”. Il romano evita etichette ma ammette l’importanza del suo ruolo: “Io il leader? Non lo so. So solo che ho tanta voglia di essere qui. Il nostro è un gruppo compatto e fortissimo, al punto che abbiamo lasciato a casa il numero 26 del mondo, Luciano Darderi”.

Berrettini si definisce “un tassello importante del movimento italiano”, evidenziando come il tennis azzurro stia vivendo un periodo di grande ricchezza e competizione interna. Ai microfoni di Sky Sport torna anche sulla finale delle ATP Finals tra Sinner e Alcaraz: “Sono destinati a giocarsi i tornei più grandi, lo hanno già dimostrato. Noi siamo lì a osservare, imparare e provare a batterli quando sarà il momento”.