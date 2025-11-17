Eva Herzigova a Belve: Con DiCaprio un incontro, il matrimonio era già finito

Ospite di Belve, Eva Herzigova racconta a Francesca Fagnani alcuni passaggi delicati della sua vita privata, a partire dalle voci su un presunto flirt con Leonardo DiCaprio, indicato dai tabloid come causa della fine del suo matrimonio con Tico Torres, batterista dei Bon Jovi.

“Era già finito il mio matrimonio. Con DiCaprio c’è stato un incontro, simpatico, dai…”, risponde Herzigova alla domanda della conduttrice che le chiede se oggi possa confermare un sentimento nato in quel periodo.

Fagnani riporta poi le foto, molto commentate all’epoca, del marito insieme a un’altra ragazza e chiede: “Ha saputo superare e anche perdonare?”. La modella replica: “Trovo che, soprattutto se ci sono dei figli, uno deve combattere. Per foto così non vale la pena rompere qualcosa di più importante”.

La giornalista incalza sul tema del tradimento: “È un’ipotesi che contempla in una relazione?”. Herzigova risponde: “È la donna che sceglie sempre di stuzzicare e l’uomo in quel momento è debole”. Una frase che spinge subito Fagnani a intervenire: “La donna tentatrice e l’uomo vittima della tentazione non corrisponde alla realtà”.

Nel dialogo, la conduttrice ricorda la stagione irripetibile delle top model degli anni ’90: “Cindy, Linda, Naomi, Claudia, Kate e lei. Top model insuperate?”. Herzigova taglia corto: “Le modelle di oggi non sono modelle di Instagram”.

Si passa poi alla celebre pubblicità del reggiseno che rese la modella conosciuta in tutto il mondo. Fagnani chiede se in quel momento avesse intuito l’enorme impatto di quell’immagine. Herzigova ammette: “Non ti rendi conto quando sta succedendo. Però mi sono resa conto che quell’immagine sarebbe stato difficile toglierla di dosso”.

“All’epoca le dispiaceva?”, incalza Fagnani. “Era difficile uscire da questo aspetto molto commerciale”, replica la modella.

La puntata di Belve andrà in onda martedì 18 novembre alle 21.25 su Rai2 e sarà disponibile on demand su RaiPlay.