Al via il Black Friday di HUROM

Nel pieno della stagione del Black Friday, HUROM, pioniere e leader mondiale nella tecnologia degli slow juicer e dell’estrazione lenta a freddo, invita a scoprire il piacere di prendersi cura di sé con le offerte esclusive dedicate a questa occasione.

Dal 14 novembre all’8 dicembre, sull’e-shop ufficiale di HUROM Europe, sarà possibile acquistare un’ampia selezione di modelli delle linee Easy Press e Pure Press con sconti fino al 35%, ricevendo in omaggio una tazza termica del valore di 20 €, ideale per accompagnare ogni momento della giornata.

LE LINEE E I PRODOTTI HUROM IN PROMOZIONE

La gamma HUROM si articola in due linee pensate per esigenze e stili di vita diversi, ma accomunate dalla stessa tecnologia innovativa e da una filosofia che unisce qualità, semplicità e bellezza.

PURE PRESS LINE – Dedicata a chi desidera la massima purezza. Grazie alla tecnologia brevettata dei filtri HUROM, produce un succo con pochissima polpa, limpido e ricco di nutrienti in ogni sorso. Tutti i componenti sono progettati per ottimizzare il flusso del succo e ridurre al minimo gli scarti, esaltando la naturalezza della materia prima.

In promozione: H320N, H330P, H70-ST, E50-ST, E30-ST.

Esempio prodotto:

HUROM H320N – Pure Press Line. Struttura solida (24,8 × 22,3 × 46,2 cm) e Mega Hopper da 2 litri con apertura da 136 mm per inserire frutta intera. Disponibile in Black, Deep Green, Titanium e White, combina capacità elevata, taglio automatico e design contemporaneo. Sconto 25%

EASY PRESS LINE – Pensata per chi cerca praticità. Un design compatto, un assemblaggio intuitivo e la funzione all-in-one semplificano ogni fase dell’esperienza quotidiana, dal momento della preparazione al lavaggio finale. Il sistema privo di filtro consente di spremere frutta e verdura di ogni tipo — anche congelata — e di pulire tutto in pochi secondi. Un equilibrio ideale per chi ha una vita dinamica, ma non vuole rinunciare a un gesto di benessere quotidiano.

In promozione: H310A, H400, H70-FT.

HUROM H310A – Easy Press Line. Ultra-compatto (16 × 17,2 × 39,5 cm) e leggero (3,4 kg), unisce design e funzionalità in cinque tonalità pastello — Beige, Blue, Charcoal, Lavender e White. Dotato di motore silenzioso da 100 W e tecnologia All-in-One Multi-Auger, consente di preparare succhi, latti vegetali e gelati con un solo componente, riducendo tempi di pulizia e ingombri. Sconto 30%

La visione di HUROM prende forma nell’esclusiva tecnologia Slow Squeeze Technology™ firmata HUROM, studiata per riprodurre la pressione manuale della spremitura a freddo e comprimere lentamente gli ingredienti, preservandone gusto, colore e valore nutrizionale, lontana da processi rapidi e dall’elaborazione eccessiva degli alimenti. Sviluppata da HUROM nel 1980 e brevettata nel 1993 come prima tecnologia di spremitura lenta al mondo, questa innovazione lavora a bassa velocità, per ridurre calore e ossidazione, mantenendo integri anche i nutrienti contenuti in bucce e semi e restituendo un succo naturalmente ricco, omogeneo e non diluito. È questo il significato di Raw Core Juice: portare nel bicchiere l’essenza viva degli ingredienti, preservandone il valore nutrizionale e la naturale purezza.

Da sempre HUROM promuove uno stile di vita sano e consapevole attraverso la tecnologia, il design e la diffusione di una vera cultura del benessere quotidiano. Con il Black Friday di HUROM, scegliere la salute non è mai stato così semplice: offerte esclusive che trasformano la convenienza in un gesto di qualità per tutta la famiglia.

Alla base di ogni estrattore HUROM c’è una passione per l’artigianalità che affonda le sue radici nella lunga tradizione coreana e un approccio ingegneristico guidato da un costante investimento in ricerca e sviluppo. Innovazione, ricerca brevettuale e design premiato a livello internazionale — tra cui Red Dot e iF Design Award — testimoniano una filosofia che unisce estetica e funzionalità per migliorare la qualità della vita delle persone.

Realizzati con materiali resistenti, atossici e privi di BPA, gli estrattori HUROM impiegano componenti in Ultem eco-friendly, garantendo un’esperienza d’uso sicura, silenziosa e duratura. A conferma di questa affidabilità, il brand offre una garanzia fino a 15 anni.