Napoli, muore dopo due mesi il giovane calciatore ferito in una sparatoria

È deceduto dopo due mesi di ricovero Umberto Catanzaro, il calciatore 23enne rimasto gravemente ferito nell’agguato avvenuto il 15 settembre a Napoli. Il giovane era stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale Pellegrini, dove è rimasto nel reparto di rianimazione fino alle ultime ore.

Per la sparatoria, scaturita secondo le indagini da una presunta vicenda di revenge porn legata alla diffusione di un video intimo riguardante la figlia di un affiliato a un clan della zona, i Carabinieri avevano eseguito quattro fermi il 19 ottobre, insieme a un’ordinanza di custodia nei confronti dei sospettati.

Il giovane atleta non aveva mai lasciato la terapia intensiva a causa delle profonde lesioni riportate. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia, che dovrà chiarire in modo definitivo la dinamica delle ferite e le cause del decesso.

L’agguato era avvenuto in via San Mattia, nel centro della città, dove il 23enne era stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco in un episodio che aveva scosso l’intera comunità sportiva locale.