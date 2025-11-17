Ninna nanna al figlio, scoppia la violenza: ammonito il marito per maltrattamenti

A scatenare la reazione del 41enne sarebbe stata la frase “questo figlio è della mamma”, pronunciata dalla compagna mentre cantava una ninna nanna al loro bambino per farlo addormentare. Secondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe aggredito la moglie proprio dopo aver ascoltato quelle parole.

Per lui è scattato un ammonimento per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, emesso dal questore di Caltanissetta, Pinuccia Albertina Agnello. Il suo caso rientra in un intervento più ampio delle forze dell’ordine, che nell’ultima settimana hanno adottato lo stesso provvedimento nei confronti di altri sei soggetti.

I destinatari degli ammonimenti sono accusati di condotte violente o persecutorie contro compagni ed ex partner, tra cui stalking, lesioni personali e percosse. Una donna di 40 anni è stata ammonita per aver tempestato l’ex fidanzato con oltre cento telefonate al giorno. Un 57enne, invece, è stato segnalato dopo aver fatto irruzione nell’abitazione dell’ex compagna, danneggiando mobili e oggetti.

Sono stati notificati anche sette avvisi orali a persone arrestate o denunciate per condotte considerate pericolose, come tentato omicidio, ricettazione, detenzione di armi, furti, resistenza a pubblico ufficiale, minacce e attività legate allo spaccio di droga.

Un Daspo urbano è stato emesso nei confronti di un 24enne di Gela, arrestato per lesioni personali gravissime e porto abusivo di coltello. Il giovane, dopo aver preso parte a un’aggressione, avrebbe colpito la vittima alle spalle con una coltellata. Per i prossimi tre anni gli sarà vietato l’accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive.

Un 21enne della provincia di Catania, arrestato a Niscemi perché trovato nel cortile di una scuola con cocaina e hashish, è stato raggiunto dal foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune per tre anni.