Giuliano Sangiorgi canta una dolce ninna nanna al neonato figlio Michele - VIDEO

Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, è diventato padre per la seconda volta con la nascita del figlio Michele, avvenuta nella notte tra il 22 e il 23 marzo presso la casa di cura Santa Famiglia di Roma. La notizia è stata condivisa dal cantante sui social con una foto del polso del neonato e il messaggio: "Ricominciamo tutto amore nostro!!! Benvenuto Michele Sangiorgi!!! Ilaria, Stella ed io siamo pronti alla nostra vita insieme!!!" .

Poche ore dopo la nascita, la compagna di Sangiorgi, Ilaria Macchia, ha pubblicato un video in cui il cantante culla il piccolo Michele tra le braccia mentre gli canta "La prima volta", una delle canzoni più celebri dei Negramaro. Nel video, registrato in clinica, si sente Sangiorgi sussurrare al figlio le parole: "Parlami di quando mi hai visto per la prima volta..." .

Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia sono già genitori di Stella, nata nel 2018. La famiglia ha ricevuto numerosi messaggi di auguri da fan e colleghi del mondo della musica.

