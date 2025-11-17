Sinner, la rincorsa al numero uno: quando può superare Alcaraz nel 2026

Jannik Sinner guarda al 2026 con l’obiettivo di tornare in vetta al ranking Atp, dopo aver concluso il 2025 al secondo posto alle spalle di Carlos Alcaraz. Il successo nelle Finals di Torino, dove ha battuto lo spagnolo nell’atto decisivo difendendo i 1500 punti dello scorso anno, ha permesso all’azzurro di restare pienamente in corsa nella lotta per il trono mondiale.

Alcaraz ha chiuso il 2025 con 12.050 punti, mentre Sinner si è fermato a quota 11.500. Un divario di 550 punti che potrebbe ridursi rapidamente nella nuova stagione, quando si apriranno spiragli importanti per un potenziale sorpasso.

Leggi anche Sinner conquista Torino e Laila lo abbraccia: la celebrazione dopo la vittoria alle Atp Finals

La prima tappa cruciale sarà l’Australian Open. Sinner arriverà da bicampione in carica e dovrà difendere i 2000 punti conquistati nel 2025, mentre Alcaraz potrà incrementare il proprio bottino avendo raccolto solo 400 punti nei quarti di finale persi contro Djokovic. Una variabile che potrebbe temporaneamente favorire lo spagnolo.

Il momento realmente favorevole per Sinner si presenterà però tra febbraio e fine aprile. Nel 2025 l’azzurro era stato assente tre mesi per la sospensione legata al caso Clostebol, saltando quattro Masters 1000: Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid. Nel 2026 non avrà dunque punti da difendere e potrà accumulare un bottino pieno in un segmento ricco di occasioni.

Alcaraz, al contrario, dovrà sostenere un carico pesante: semifinale a Indian Wells, titolo a Montecarlo, uscita precoce a Miami e forfait a Madrid. Un calendario che lascia allo spagnolo diverse insidie, mentre Sinner potrà sfruttare ogni risultato utile per operare il sorpasso.