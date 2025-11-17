Bangladesh, condanna a morte per l'ex premier Sheikh Hasina

L’ex premier del Bangladesh Sheikh Hasina è stata condannata a morte con l’accusa di aver commesso crimini contro l’umanità. Il procedimento si è svolto in sua assenza, mentre la leader politica vive in esilio in India.

La condanna arriva dopo mesi di processo in contumacia, avviato in seguito alle valutazioni delle Nazioni Unite, secondo cui fino a 1.400 persone potrebbero essere state uccise durante la repressione di una rivolta studentesca esplosa l’anno precedente nel Paese.

Hasina, che ha definito il procedimento un “tribunale farsa”, aveva lasciato il Bangladesh nell’agosto del 2024 dopo aver guidato il governo per circa 15 anni. Il verdetto è stato pronunciato dal Tribunale per i crimini internazionali e trasmesso in diretta televisiva.

La sentenza potrà essere impugnata presso la Corte suprema, aprendo la strada a un nuovo capitolo giudiziario in uno dei momenti più delicati della storia politica del Bangladesh.