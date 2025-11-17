Fedez e Luis Sal, nuova tensione: accuse di plagio e replica immediata

La disputa tra Fedez e Luis Sal si riaccende, riportando al centro dell’attenzione i contrasti legati al progetto Muschio Selvaggio e al nuovo Pulp Podcast. Il confronto, nato sui social, è destinato a proseguire anche nelle sedi legali.

Secondo quanto riferito dallo stesso Fedez, il suo ex socio avrebbe presentato una denuncia sostenendo che il format di Pulp Podcast sarebbe troppo simile a quello di Muschio Selvaggio, il programma ideato originariamente dai due creator. A rilanciare la vicenda sono stati gli attuali conduttori del nuovo podcast.

“Il buon Luis Sal, insieme al suo entourage, ci ha denunciato sostenendo che Pulp Podcast sia un plagio di Muschio Selvaggio”, ha affermato Fedez in un video pubblicato su Instagram. “Vorrebbero ricevere i denari che abbiamo guadagnato con questo podcast. Oggettivamente è folle la richiesta da parte di Luis”.

Il rapper si è poi rivolto direttamente allo youtuber, contestandogli il presunto cambio di atteggiamento nei confronti del denaro: “Se tu non eri quello interessato ai soldi, perché ora vieni a chiederci ciò che non ti spetta? Tu non hai alcun merito in quello che stiamo facendo. Anzi, ci hai messo nelle condizioni di ripartire da zero, rendendo tutto molto più difficile”.

Fedez ha aggiunto: “Credo, Luis, che tu debba fare pace con il rapporto che hai col denaro. Sei solito avviare cause per racimolare soldi. Non l’hai fatto solo con me, ma anche con altre persone che poi fingono di esserti amiche in pubblico. Con noi non funziona così”.

La risposta di Luis Sal non si è fatta attendere. In una live, lo youtuber ha sottolineato come il video pubblicato da Pulp Podcast rappresenti, a suo dire, una semplificazione: “Pulp ha risposto alla sua stessa causa, alla quale noi avevamo già replicato in vari punti. Loro hanno preso due o tre elementi e ci hanno fatto un video, perché sanno che molti si fermano alla copertina e non approfondiscono”.

Riguardo alla gestione di Muschio Selvaggio, Luis ha aggiunto: “Quando ho preso Muschio, l’ho preso per il valore che aveva in quel momento, al di là del potenziale futuro. Lui mi ha offerto una cifra che ho rifiutato, e quindi mi sono ripreso Muschio, che mi è stato affidato da un giudice”.