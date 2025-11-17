TP-Link celebra il Black Friday

TP-Link, leader nella produzione di dispositivi per la smart home e la connettività, propone una selezione di promozioni attive dal 20 novembre fino all’1 dicembre, con sconti fino al 33% sul proprio store ufficiale di Amazon. Un’occasione ideale per potenziare la rete domestica o trasformare la propria casa in un ambiente più intelligente, sicuro e connesso approfittando di vantaggi davvero speciali.

La casa prende vita con Tapo

Tapo continua a rendere la tecnologia domestica più accessibile, sicura e intuitiva. Che si tratti di migliorare la gestione quotidiana, di controllare la casa anche a distanza o semplicemente di creare l’atmosfera perfetta, Tapo offre soluzioni pensate per ogni esigenza. In occasione del Black Friday, rendere la propria abitazione smart diventa ancora più conveniente grazie ad una serie di un’opportunità pensate da TP-Link. La nuovissima telecamera motorizzata Tapo C236 protegge la casa con immagini in risoluzione 3K 5 MP, una rotazione panoramica a 360° e il rilevamento AI di persone, animali, veicoli e suoni – come, ad esempio, il riconoscimento del pianto del bambino. La visione notturna a colori e lo spazio di archiviazione fino a 512 GB su Micro SD garantiscono un controllo costante, anche quando si è lontani. Chi desidera creare un’illuminazione personalizzabile può acquistare la lampadina smart multicolor Tapo L530E dotata di intensità della luce regolabile, comandi vocali e gestione via app e la possibilità di creare routine o scenari personalizzati. Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Tapo RV30 Max Plus completa l’esperienza con una pulizia precisa e automatizzata. L’aspirazione da 5.300 Pa e la navigazione LiDAR + IMU mappano ogni stanza con efficienza, gestendo percorsi e zone tramite l’app Tapo.

Wi-Fi 6 e Wi-Fi 7 per non avere più interruzioni di rete

Durante le feste, la condivisione è tutto: videochiamate con chi è lontano, maratone di film natalizi e sfide ai videogiochi in famiglia sono un must delle feste. Per non rischiare interruzioni o rallentamenti, il Black Friday è il momento ideale per aggiornare la propria rete domestica con le soluzioni TP-Link di ultima generazione, pensate per garantire velocità, stabilità e copertura in ogni stanza. Chi desidera il massimo delle prestazioni può puntare su Deco BE65 Pro (3-pack), il sistema Mesh Wi-Fi 7 che porta la connessione Multi-Gigabit su tutta la casa e in grado di collegare fino a 200 dispositivi. Grazie alla tecnologia Wi-Fi 7 Multi-Link Operation e alle porte cablate 2.5 Gbps, assicura una rete fluida e affidabile anche durante lo streaming 8K o le sessioni di gaming più intense. Se la connessione è già stabile e veloce ma è il vostro PC desktop ad avere qualche incertezza, Archer TX20U è il dispositivo più adatto da acquistare per migliorarne le performance Wi-Fi. Si tratta di una scheda di rete Wi-Fi 6 che incrementa la velocità e la sicurezza grazie allo standard WPA3, con installazione plug & play tramite porta USB. Sicuramente vi sarà capitato di riscontrare una copertura Wi-Fi debole tale da pregiudicare l’esperienza di navigazione o visione che sognate sempre di avere. TP-Link ha pensato anche a questo, applicando uno sconto sul Range Extender Wi-Fi 6 RE500X in grado di amplificare il segnale e mantenere alte le prestazioni anche nelle zone più difficili da raggiungere.

Per i gamer più esigenti, Archer GE550 rappresenta la nuova frontiera del divertimento online. Il router Wi-Fi 7 progettato per il gaming offre latenza ultra-bassa, priorità al traffico dei giochi e un design futuristico che esprime tutta la potenza di TP-Link.

Restare sempre connessi non è più un problema con il 4G e 5G

Quando la fibra non è disponibile o ci si trova lontano da casa, avere connettività può sembrare un lusso. In occasione del Black Friday è possibile acquistare in promozione due soluzioni che sfruttano le reti mobili 5G e 4G. Deco X3000-5G rappresenta la scelta ideale per chi vuole portare la potenza del 5G e del Wi-Fi 6 Mesh anche dove la linea fissa non c’è. Sfrutta la rete mobile per offrire connessioni fino a 3,2 Gbps, garantendo copertura estesa e prestazioni costanti su più dispositivi, perfette per streaming, smart working e gaming senza interruzioni. Per chi cerca una soluzione più semplice ma altrettanto affidabile, TL-MR110 si configura in pochi istanti: è sufficiente inserire una SIM per ottenere fino a 150 Mbps di velocità, ideale per seconde case o piccoli uffici.

L’elenco completo dei prodotti in promozione durante il Black Friday è disponibile alla pagina dedicata dello store ufficiale TP-Link.