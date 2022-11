Black Friday 2022 - le offerte di TP-Link

Black Friday 2022, gli sconti di TP-Link arrivano oltre il 40%

Le offerte speciali dell’azienda si concentreranno su smart home e connettività e saranno attive da venerdì 18 a lunedì 28 novembre 2022 sullo store ufficiale di Amazon.

La scusa di essere in ritardo sui regali di Natale quest’anno non vale più. Infatti, TP-link ha deciso di partecipare al Black Friday Amazon estendendo il periodo di promozioni speciali a un arco temporale di ben 10 giorni.

Infatti, da venerdì 18 a lunedì 28 novembre sullo store ufficiale di Amazon dell’azienda sono previsti sconti oltre il 40% su tantissimi prodotti legati al mondo smart home e connettività.

Tre le tipologie di offerta: Best Deal, Top Deal e Ligthning Deal, attivi per l’intero periodo promozionale.

Coloro che vogliono approcciarsi al magico mondo della smart home possono approfittare di quest’occasione per acquistare i dispositivi dell’ecosistema smart Tapo, scegliendo per esempio tra le proposte per l’illuminazione come strisce LED L930-5 e L920-5 che danno un tocco divertente e colorato alle stanze, oppure le più ‘tradizionali” lampadine smart L510E.

Per chi mira ad una maggiore sicurezza domestica è possibile optare per le telecamere di sorveglianza, come il modello da interno Tapo C110 o il nuovo kit Tapo C420S2 che include 2 telecamere di sorveglianza Wi-Fi con batteria a lunga durata e uno smart hub H200.

Se il vostro obiettivo è tenere sotto controllo i consumi di elettricità, in aiuto arrivano le prese smart Tapo P105, P110 e P115, oltre che i nuovi sensori smart di movimento e di contatto Tapo T100 e T110 e l’interruttore smart Tapo S200B che permettono di gestire in maniera intelligente l’illuminazione e gli elettrodomestici di casa.

X90

, pensato per il gaming e con

, ma anche il Range Extender RE705X, perfetto per estendere la copertura Wi-Fi in ogni stanza. A questi si aggiungono i Sistemi Mesh Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E Deco X50-4G, X80-5G e XE75, che assicurano una connessione senza interruzioni, veloce e stabile anche in ambienti con ampie metrature o su più piani.

Sono tante anche le offerte TP-Link per migliorare la connettività domestica. Per chi ha bisogno di potenziare o estendere la rete wireless, impossibile lasciarsi scappare itra i modelliin offerta troviamo i routerche raggiunge velocità fino a 5400 Mbps, evelocità combinata delle 3 Bande (2x 5GHz + 2.4Ghz) fino a 4.8Gbps

Altre News per: blackfriday2022offertelink