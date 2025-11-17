HISENSE DÉCO TV S5Q

L’ARTE DI VIVERE INCONTRA LA TECNOLOGIADesign, estetica e performance per una nuova idea di TVHisense annuncia l’arrivo sul mercato della nuova Déco TV S5Q, che inaugura la linea di prodotti Lifestyle del brand. Con un design raffinato e un’attenzione particolare all’integrazione estetica negli ambienti domestici, Déco TV rappresenta la perfetta sintesi tra innovazione tecnologica e gusto contemporaneo.

Design ispirato all’arteA differenza delle tradizionali TV nere e ingombranti, Déco TV S5Q si distingue per la sua raffinata finitura bianca Morandi e per le curve morbide che conferiscono un’eleganza scultorea.Ogni dettaglio è curato per creare un equilibrio perfetto tra estetica e funzionalità, trasformando il televisore in un elemento d’arredo capace di impreziosire qualsiasi spazio, dal salotto alla camera da letto, dallo studio creativo alla sala da pranzo.

La base centrale, armoniosamente scolpita, completa il design con un tocco contemporaneo. Non solo supporto, ma punto focale visivo: la TV sembra fluttuare leggera, fondendosi naturalmente con gli arredi circostanti.

Gallery Mode: una finestra sulla bellezzaCon Art Gallery Mode, Déco TV trasforma il tuo spazio abitativo in una galleria d’arte. Quando non è in uso, il display si anima con oltre 1.000 opere d’arte gratuite, selezionabili in base al proprio gusto o al mood del momento.Dalle icone dell’Impressionismo alle fotografie contemporanee, ogni immagine contribuisce a creare un ambiente raffinato e dinamico, dove la tecnologia diventa pura espressione estetica.Colore, luce e contrasto: Hi-QLED Colour e risoluzione Full HDSotto il design raffinato si cela tutta la potenza dell’innovazione Hisense. Il pannello QLED Full HD da 32’’ con tecnologia Hi-QLED Colour restituisce immagini vivide e naturali, con una profondità cromatica capace di rendere realistici anche i toni più delicati. Grazie all’alto contrasto e al supporto HDR10, neri intensi e bianchi luminosi si fondono in un equilibrio perfetto, offrendo una resa visiva fedele all’intenzione originale del regista.

La Riduzione del rumore integrata assicura immagini sempre nitide, anche nelle scene più movimentate o in condizioni di scarsa illuminazione.

Suono immersivo con Dolby AtmosL’esperienza sonora di Déco TV S5Q è pensata per emozionare. Grazie alla tecnologia Dolby Atmos® e al sistema audio DTS Virtual X, il suono si espande in ogni direzione, riempiendo la stanza con un realismo tridimensionale.Non solo ascoltare, ma vivere ogni scena – come se lo spazio intorno si trasformasse in un teatro immersivo.Smart, intuitiva, connessa: VIDAA Smart TV con AI integrataCon il sistema operativo VIDAA Smart OS, Déco TV S5Q è semplice, veloce e sicura. Accedere ai principali servizi di streaming, alla musica o ai contenuti locali è immediato, grazie a un’interfaccia intuitiva che apprende le abitudini dell’utente per offrire suggerimenti sempre più personalizzati.

La compatibilità con AirPlay 2 consente di condividere facilmente foto, video e musica da dispositivi mobili, rendendo l’intrattenimento ancora più fluido.

Prezzi e disponibilitàHisense Déco TV S5Q da 32” è disponibile all’acquisto nei principali punti vendita e sui canali online a partire da novembre 2025. I principali retailer includono Mediaworld, Unieuro, Euronics, Expert, Trony e Amazon. Il prezzo di listino consigliato al lancio è 329€.Con Déco TV S5Q, Hisense celebra l’incontro tra estetica e tecnologia, tra comfort visivo e piacere quotidiano. Ogni dettaglio è pensato per creare armonia – una TV che arreda, ispira e accompagna la vita di tutti i giorni con discrezione e bellezza.Nel ritmo frenetico della quotidianità, Déco TV invita a fermarsi e godere della bellezza, trasformando il modo di vivere la casa.