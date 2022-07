Hisense presenta la nuova gamma TV 2022

Al via un’estate tech con la gamma TV 2022 di Hisense

12 nuovi modelli in grado di incontrare al meglio i bisogni di ciascun consumatore. Dai TV top di gamma con tecnologia OLED e i nuovi MINI LED e ULED fino ai dispositivi con pannello QLED 4K.

Hisense, azienda leader a livello globale nel mercato dei TV e degli elettrodomestici, rinnova la propria gamma di televisori e presenta oggi la nuova line-up 2022 composta da dispositivi dal perfetto equilibrio tra funzionalità, estetica e innovazione. Grazie a un ampio ventaglio di funzioni e grandezze, questi nuovi prodotti sono in grado di incontrare le esigenze di ogni consumatore: da chi vuole avere il massimo in termini di esperienza audio e video, con le nuove serie OLED, ULED e MINI LED, a chi è alla ricerca del giusto compromesso tra dimensioni e qualità dell’immagine grazie alla linea QLED.

Tra i protagonisti della gamma 2022 si riconferma la tecnologia OLED – con le serie A9H e A85H – ancora una volta all’altezza delle aspettative, portando con sé il meglio dell’innovazione tecnologica. La prima serie A9H, da 65 pollici, si contraddistingue per un audio senza precedenti, grazie a una soundbar integrata 3.1.2 per un suono perfetto con 80W di potenza. La gamma A85H, disponibile nella doppia versione da 55” e 65”, si caratterizza per un design moderno e minimal con Swivelling Stand, una base ruotabile orizzontalmente di 25°, per godere della perfetta visione da ogni angolazione. Completano la dotazione di A9H e A85H le tecnologie HDR 10+ e Dolby Vision & Atmos, il pannello a 120 Hz e il processore grafico Hisense Hi-View. Inoltre, per garantire la migliore user experience, questi modelli supportano l’ultima versione VIDAA u6.0, controllo vocale Alexa e Google Assistant e un telecomando con 12 pulsanti ad accesso diretto alle applicazioni.

Novità anche per il comparto MINI LED. Disponibile nei tagli da 55’’, 65’’ e il maxi 75”, U8HQ offre un elevato livello di esaltazione di colori e dettagli. Infatti, grazie al pannello da 120Hz e a una luminosità che va dai 1.000 nit per i polliciaggi più piccoli ai 1.300 nit per quello più grande, questa serie consente di visualizzare immagini con un eccezionale effetto HDR anche in ambienti estremamente luminosi. Anche l’audio non è da meno, con il pieno supporto per Dolby Atmos e la soundbar 2.1.2 integrata. Chiudono il quadro la ricchezza di contenuti di VIDAA U6.0, il telecomando a 12 pulsanti ad eccesso diretto e la certificazione lativù 4k.

Nuova serie 2022 anche per la line-up ULED 4K, con la serie U7HQ. Disponibile nella doppia versione da 55” e 65”, questa gamma è dotata delle migliori tecnologie in termini di qualità dell’immagine: supporto Quantum DOT in grado di offrire un miliardo di sfumature di colore, garantendo intensità e precisione, pannello da 120Hz e tecnologia Full Array Local Dimming, per un pieno controllo della luminosità per aree, assicurando un maggior contrasto. Come per gli altri dispositivi 2022, anche in questo caso la gamma si completa con il supporto a VIDAA U6.0, telecomando a 12 pulsanti ad eccesso diretto e certificazione lativù 4k.

L’ultima new-entry di questo 2022 è la serie E7HQ con tecnologia QLED. Si tratta di una gamma diversificata, che affianca ai tagli più tradizionali da 55” e 65” anche le versioni da 43” e 50”, pensata per raggiungere un pubblico ampio, garantendo un ottimo rapporto qualità/prezzo. Completano la dotazione il pannello QLED 4K da 60Hz, compatibilità HDR10+ e Dolby Vision (ma anche Dolby Atmos nel versante audio), VIDAA 5.0, base double stand e telecomando a 9 pulsanti ad accesso diretto alle applicazioni. Inoltre, le versioni da 43 e 55 pollici sono ideali per tutti gli appassionati di gaming grazie alla funzione VRR (Variable Refresh Rate), pensata per un’esperienza più fluida riducendo i lag e i difetti dell’immagine.

Prezzi e disponibilità

I tv della nuova gamma di Hisense saranno disponibili sul mercato italiano a partire da metà luglio 2022 ai seguenti prezzi al pubblico:

OLED:

A9H 65”: 2.599€

A85H 65”: 2.499€

A85H 55”: 1.699€

MINI LED:

U8HQ 75”: 2.199€

U8HQ 65”: 1.499€

U8HQ 55”: 1.099€

ULED:

U7HQ 65”: 1.099€

U7HQ 55”: 899€

QLED:

E7HQ 65”: 899€

E7HQ 55”: 649€

E7HQ 50”: 599€

E7HQ 43”: 549€

