GreedFall 2 | 2nd Major Update

Nuova regione, nuovo compagno, sistema di combattimento rinnovato e molti altri miglioramenti!

NACON e lo studio Spiders sono lieti di annunciare che oggi il gioco di ruolo narrativo GreedFall 2: The Dying World, attualmente disponibile in accesso anticipato su Steam, riceverà il più grande aggiornamento di contenuti mai realizzato finora. Nuovi miglioramenti e funzionalità, nuovi contenuti: tutti i fan di questo mondo unico troveranno qualcosa di cui godere!

Benvenuti a Peren: una nuova regione da esplorare!

Dopo aver visitato Olima, soprannominata la Città delle Stelle in riferimento al gigantesco osservatorio che la sovrasta, i giocatori hanno ora l'opportunità di scoprire una nuova città e i suoi dintorni: Peren. Ex capitale della civiltà astriana, la città è ora governata dalla Congregazione dei Mercanti. Fortemente colpita dall'epidemia di Malichor, la misteriosa piaga che sta devastando il continente di Gacane, Peren è anche teatro di numerosi intrighi politici: fate attenzione a non rimanere coinvolti negli oscuri complotti dei nobili.

Un personaggio familiare si unisce: Till

Preparati ad accogliere un alleato tanto formidabile quanto inaspettato: Till. È lui il responsabile della tua cattura, che ti ha costretto a intraprendere il tuo viaggio attraverso il Vecchio Continente e ha cambiato il corso del tuo destino. Dopo aver abbandonato la sua posizione di capitano della Guardia della Moneta, una gilda mercenaria rinomata per i suoi guerrieri eccezionali, ora cerca la redenzione offrendo il suo aiuto. Tranquillo e un po' burbero, Till è comunque un combattente esperto. Dotato di un'armatura pesante e brandendo una spada a due mani, eccelle nell'attirare l'attenzione dei nemici per difendere i suoi compagni. Leale e protettivo, Till è l'ultimo membro ad unirsi alla tua banda di compagni e si rivelerà una risorsa preziosa per qualsiasi squadra che abbia bisogno di un forte difensore.

Sistema di combattimento e modalità di difficoltà rivisti per un'avventura su misura per il tuo stile di gioco

Il sistema di combattimento in GreedFall 2 è stato rielaborato per adattarsi meglio al tuo stile di gioco, con tre modalità distinte che possono essere selezionate in qualsiasi momento. Per gli strateghi, la modalità Tattica offre il controllo totale sul campo di battaglia e sulla telecamera, consentendo di gestire in modo ottimale le azioni dei tuoi compagni e di sfruttare al meglio il sistema di pausa tattica. Al contrario, la modalità Concentrata ti permette di concentrarti sul tuo personaggio e rimanere nel vivo dell'azione, lasciando che l'IA gestisca costantemente i tuoi alleati e limitando l'uso della pausa tattica. Infine, la modalità Ibrida offre un'esperienza equilibrata, fornendo un controllo parziale sulla telecamera e sulla pausa tattica.

Inoltre, tre modalità di difficoltà, regolabili dalle opzioni di gioco, consentono di vivere l'avventura al proprio ritmo. Gli appassionati di combattimenti strategici impegnativi possono optare per la modalità tattica, mentre chi preferisce concentrarsi sulla narrazione sceglierà la modalità storia, che facilita notevolmente i combattimenti. Infine, la modalità avventura offre ai giocatori un livello di difficoltà equilibrato.