TOWER OF FANTASY – nuovo Major Update 3.0

Oggi, Level Infinite e Hotta Studio hanno condiviso maggiori dettagli su Domain Sector 9, espansione 3.0 di Tower of Fantasy, MMORPG Open-World e free-to-play per PC e dispositivi mobile. L’espansione, in arrivo il prossimo 27 giugno, permetterà ai Wanderer di scoprire i segreti del reame dimenticato durante l’esplorazione di una nuova mappa, mentre entreranno in contatto con due nuovi simulacri e affronteranno nuovi boss e sfide.





Situato all'interno della Singolarità dello Spaziotempo Aida del Grande Mare di Vera, in superficie, Domain 9 non sembra molto diverso dal mondo esterno. Tuttavia, a causa delle barriere spazio-temporali, Domain 9 è rimasto isolato dal resto di Vera per più di 100 anni, guadagnandosi il nome di "Regno dimenticato". Al suo interno, i suoi abitanti hanno scoperto un sito speciale noto come Black Jade Ruins e, grazie ad anni di studi, hanno sviluppato una sofisticata tecnologia basata sui Timestamp. Questa tecnologia dei Timestamp è diventata parte integrante della resistenza del suo popolo contro la sua più grande minaccia, le entità del Grayspace note come Darkness.



Domain 9 ha quattro zone principali, ciascuna ispirata agli elementi di design dei Four Symbols, creature mitiche di un'antica cultura. All'interno della nuova mappa, i giocatori potranno toccare con mano la forza tecnologica del Domain 9 e cimentarsi per primi con molti nuovi enigmi e sfide di gioco nell'aggiornamento 3.0, ricco di novità. I giocatori potranno anche utilizzare nuove modalità di esplorazione, come gli Speedwalker per il viaggio in cielo e i nuovi incrociatori. Saranno introdotte nuove caratteristiche di gioco come il Nuovo Smart Servant System e il Nuovo Mentorship System, che aiuteranno i Wanderer nei combattimenti più difficili e permetteranno di reclutare mentori e apprendisti. I Wanderer potranno anche combattere contro un nuovo boss, Zhuyan, risvegliatosi accidentalmente nelle Black Jade Ruins.



Due nuovi Simulacri saranno aggiunti all'aggiornamento 3.0 insieme all'enorme mole di nuovi contenuti. Il primo, LiuHuo , è responsabile della supervisione della Darkness catturata. La sua natura feroce e appassionata la rende la ragazza perfetta per questo lavoro. Con il suo pennello calligrafico al seguito, è in grado di usare il suo inchiostro per difendersi dai nemici.



