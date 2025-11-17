L'isola della Volvo S80: la curiosa attrazione dell'Illinois che affascina il web

Nel cuore dell’Illinois, in una ex miniera allagata trasformata in un lago artificiale, emerge un luogo diventato celebre online: Volvo Island, un piccolo isolotto che ospita una Volvo S80 del 2001 parcheggiata lì da oltre dieci anni.

L’idea bizzarra nasce da Scott Mann, meccanico e proprietario di alcune officine a Ottawa, nella contea di LaSalle. Una volta abbandonata l’attività estrattiva, il bacino della miniera si è riempito d’acqua e una sottile striscia di terra è rimasta affiorante. Mann ha sfruttato quel punto per trasportare la sua auto con un carro attrezzi, poi ha utilizzato un escavatore per rimuovere il terreno circostante e trasformare quel lembo in un’isola vera e propria, lasciando la vettura completamente isolata.

In origine, il meccanico aveva pensato di creare un contest per far indovinare come l’auto fosse arrivata sull’isolotto. L’idea venne presto accantonata per motivi di sicurezza: il lago raggiunge profondità di circa 12 metri e nuotarci dentro sarebbe stato troppo rischioso per i curiosi.

La notorietà arriva nel 2015, quando Google Street View immortala dettagliatamente l’isola e la sua insolita ospite. Da quel momento, Volvo Island diventa una piccola celebrità digitale: è segnalata su Google Maps come luogo di interesse e colleziona centinaia di recensioni ironiche e divertite provenienti da tutto il mondo.

Nonostante anni di esposizione agli agenti atmosferici, le immagini più recenti mostrano che la Volvo S80 è ancora lì, sorprendentemente riconoscibile e intatta. Mann ha valutato nel tempo diverse idee, come proteggere la carrozzeria o trasformare l’isola in spazio pubblicitario, ma ha preferito lasciare tutto com’è, mantenendo intatto lo spirito spontaneo del gesto.

Oggi l’isolotto continua a incuriosire appassionati di automobili, esploratori digitali e utenti di Maps, che lo visitano virtualmente o lo includono nelle proprie tappe per una gita insolita e fuori dagli schemi.