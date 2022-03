Il ruolo della Web Agency nella Creazione di un Sito Web

Perché scegliere una web agency, quando molte soluzioni gratuite sembrano efficaci per creare un sito web?



I 4 motivi principali per lavorare con una web agency

Risparmia tempo

La creazione di un sito web di successo richiede tempo per raccogliere le competenze tecniche necessarie per:



Creare un nome dominio efficace



Installare un hosting adatto

Conoscere il codice o un CMS come WordPress o Drupal)

Creare o integrare elementi grafici



Scrivere per il web

Acquisire competenze SEO

Impostare una strategia di web marketing



A meno che tu non voglia dedicare completamente il prossimo anno o due della tua vita, voler fare tutto da solo richiede molto tempo. Padroneggiare tutte queste abilità è fuori portata e, cosa più importante, ti impedirà di fare qualsiasi altra cosa per la tua attività.



Il tuo ruolo, affidandoti a un'agenzia per la creazione del tuo sito web, sarà piuttosto quello di un supervisore, che deve orientare le scelte e guidare la strategia di sviluppo del tuo sito, sia esso un sito vetrina o un negozio online.



Oltre alla creazione del tuo sito web, è importante anche la gestione del suo ecosistema. La promozione del tuo sito, la sua evoluzione ed i suoi aggiornamenti sono un aspetto essenziale. Se vuoi che il tuo sito sia un asset commerciale, uno strumento per aumentare i tuoi profitti, avere un professionista che ti accompagni è probabilmente una buona idea.



La tua agenzia web ti farà risparmiare tempo lavorando per te. Il budget che le dedicherai ti consentirà di sviluppare il tuo business, il tuo progetto e di concentrarti sul tuo lavoro e sulle tue responsabilità.



Lavorare con un'agenzia di comunicazione significa investire. Un sito professionale fatto da persone esperte, come ci spiega Emanuele Parrotto della Parrotto Web Solution Web Agency di Lecce, ti ricompenserà degli investimenti a lungo termine.

Realizzare un sito da soli infatti significa perdere molto tempo, senza alcuna garanzia di essere rimborsati in futuro.



Guadagnare



Risparmiare tempo è una cosa, ma il denaro investito in un sito web deve essere redditizio. L'obiettivo di una web agency è farti acquisire notorietà, presenza sul web, farti vendere prodotti o servizi, in modo che il costo di realizzazione del sito venga ammortizzato.



A seconda del tipo di progetto, il prezzo di questo servizio può variare. Un semplice sito vetrina costa meno di un sito vetrina ottimizzato e referenziato, con integrazione sulle mappe e assistenza editoriale. Una soluzione di e-commerce (woocommerce, prestashop) costa ancora di più.



Il lavoro della agenzia è quindi quello di rendere redditizio questo investimento iniziale. Implementando soluzioni tecniche e strategiche per darti visibilità o vendere prodotti. Creando con te una politica di web marketing.



Immaginate il costo della formazione che richiederebbe la creazione di un sito da soli? Come lo gestirai se sono necessari aggiornamenti? A chi ti rivolgerai in caso di problemi o malfunzionamenti?



Trascurando questi aspetti hai buone possibilità di fallire e tutto il tempo speso per implementare una soluzione non idonea ti sarà costato un sacco di soldi.



Ottenere traffico mirato



Affinché un sito sia redditizio ed efficace, deve essere visibile a molti utenti di Internet. Ottenere traffico è il risultato (in parte) di un lavoro meticoloso su tutti gli aspetti del tuo sito:



Implementazione delle funzionalità

Gestione dei contenuti

Riferimento naturale

Referenziazione a pagamento

Strumenti di marketing (newsletter, social network, ecc.)

Lavorare su questi elementi indirizzerà il traffico verso il tuo pubblico principale perchè al di fuori di questo pubblico, pochissimi utenti Internet alla fine interagiranno con te ad esempio per richiedere un preventivo o acquistare un prodotto. Quando un utente di Internet fa questo, si parla di conversione. In generale, la conversione è dell'ordine del 2-3%. Per sviluppare la tua audience su internet ci sono 2 soluzioni:



Aumentare il traffico

Migliorare il tasso di conversione



Per ottenere traffico e conversioni, la tua agenzia web si concentrerà su precise azioni di web marketing. Strumenti per rendere redditizio il tuo sito aumentando il suo pubblico.

Ciò comporta la creazione di campagne e annunci, che appariranno:



Nei primi posti nei motori di ricerca

Su altri siti con spazi pubblicitari

Nell'app gmail e su youtube

Su social network come Facebook e Instagram



Una web agency ti offrirà per prima cosa un audit SEO a pagamento o attraverso la creazione di contenuti ottimizzati, seguita da un piano d'azione, per consolidare la tua strategia di web marketing.



Investire nella referenziazione a pagamento è una delle chiavi del successo su internet: anche con budget che va dagli 80 ai 100 euro al mese, si possono ottenere risultati molto interessanti in termini di audience.



Nel contesto del web marketing, l'utilizzo dei social network è un buon modo per ottenere visibilità. È un altro gateway per i tuoi contenuti. È anche un ottimo veicolo per sviluppare la tua immagine.

La tua web agency ti fornirà competenze sulle funzionalità avanzate di questi network (pubblicità) e su come gestire la tua community (community management). Le interazioni tramite i social network sono speciali, non trascurarle.



Le newsletter possono inviare i tuoi contenuti agli utenti Internet che sono già interessati, perché hanno fatto il passo della registrazione sul tuo sito. Riceveranno periodicamente e-mail sulle tue promozioni, notizie o servizi.



Ti porteranno un flusso di visite qualificate che devono essere mantenute e preservate a tutti i costi. Questo è un buon modo per testare i post, le pagine o i prodotti che invii. Raccogliendo statistiche, ti guiderà verso adattamenti strategici



Assistenza e supporto



La creazione di un sito web o di un negozio online è un passaggio importante nella vita di un'impresa. Affronterai ostacoli tecnici e battute d'arresto. Avrai più freni, che ti porteranno, tranne in casi eccezionali, a ottenere risultati mediocri.



Già dispendioso in termini di tempo, il processo di creazione di un sito web può trasformarsi in un incubo se ti ritrovi alle 2 del mattino a chiedere soluzioni tecniche su un forum americano. Potresti ritrovarti solo e disperato o addirittura bloccato.



I siti autoprodotti o quelli derivanti da soluzioni gratuite sono il più delle volte una perdita di tempo. Un sito mediocre che offusca l'immagine di un'azienda o rende invisibile la tua attività per due o tre anni è un grosso problema. Perché nello stesso periodo di tempo, i tuoi concorrenti, hanno potenzialmente funzionato bene. E poi bisognerà comunque investire per avere come risultato meno traffico.



Affidandoti ad una web agency, che avrai scelto con cura, avrai supporto costante. Al tuo servizio, ti darà consigli e seguirà le tue specifiche esigenze. Avrai il controllo del tuo progetto, senza essere monopolizzato dalla sua realizzazione tecnica. Definirai con essa un budget e obiettivi di redditività.



Una web agency non si accontenterà di realizzare un sito efficace . Creerà un ambiente web favorevole alla tua attività, di cui il sito sarà il punto centrale. I tuoi utenti Internet si aspettano eccellenza e rilevanza e insieme alla tua agenzia web sarai in grado di fornirli.



